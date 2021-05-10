桃園市議員梁為超針對華航諾富特事件提出質詢。(蔡依珍攝)

桃園市議員黃敬平針對華航諾富特事件提出質詢。(蔡依珍攝)

桃園市議員徐玉樹針對華航諾富特事件提出質詢。(蔡依珍攝)

有諾富特員工爆料諾富特通知員工5月17日恢復上班，外界擔憂疫情未歇就開始營運，桃園市長鄭文燦10日重話稱：「爆料又不是事實！」強調未經過檢查，桃園市政府不會同意諾富特恢復營運，「5月17日絕對是一個錯的數字！」他也強調市府只是暫時支援3間檢疫旅館給機組員，是過度、非長久方案，認為應把風險收斂到園區內。

桃園市議員梁為超、黃敬平和徐玉樹針對華航諾富特事件提出質詢，質疑中央地方權責畫分不清，還有員工爆料飯店仍潛藏房客退房只整理沒消毒、送餐人員重複穿簡易雨衣，以及餐飲部外包給團膳公司等3大危機，擔憂諾富特5月17日恢復營運問題會更多。

鄭文燦表示，目前機組人員是在市區的3間旅館檢疫，將來諾富特要恢復營運仍然有嚴格的條件，他認為目前2館當外籍航空公司機組員防疫旅館，若1館當華航機組員的防疫旅館，諾富特不得繼續當觀光飯店來營運，餐飲、住宿、會議都必須取消，專用的防疫旅館以「整棟」為原則，不得分層，基本條件如果沒有達標，是沒有辦法恢復營業。

「5月17日絕對是一個錯的數字！」鄭文燦也駁斥外傳諾富特將於5月17日恢復營運的傳聞，直指爆料並非事實，強調民航局跟華航不會同意、桃園市政府也不會同意，因為還沒有經過檢查和申請，申請防疫旅館也要時間，他說目前民航局跟華航還沒有達成共識，桃園將待民航局跟華航達成共識，再依照規定辦理審查。

鄭文燦不諱言，市區提供防疫旅館給機組員是過渡方案、不該是永久方案，桃園支援國境旅館是基於防疫共同責任，「只是暫時支援！」他認為，機組員牽涉專屬車道跟專用車輛，應該把風險收斂到園區內，諾富特是過境旅館，本來就要做為機組員檢疫旅館，但仍會尊重民航局協調。

(中時 )