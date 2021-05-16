台灣新冠肺炎疫情升溫，昨（15日）再增180例本土案例，民進黨立委范雲遭指是「元凶」，但范雲否認，僅表示並未施壓，防疫專家小組自有專業判斷，對此，淡江大學教授兼全球發展學院院長包正豪表示，范雲不能因為自己姓范，就把人民當作飯桶來騙，對於外界要范雲下台的聲浪，包認為但凡有羞恥心的人，都不需要呼籲會自己下台。

華航機師染疫衍生諾富特飯店群聚感染事件，釀成台灣防疫大破口，范雲因疑似施壓相關部門，放寬機師檢疫期「3（天居家隔離）＋11（天自主健康管理）」政策，遭批造成防疫破口，但范雲喊冤表示「只是協調」，並強調協調會裡只做了三件事情，一、讓桃園市機師工會對官員表達訴求；二、請政府官員回應；三、讓官員將機師工會的訴求帶回去專業研議評估。

對此，包正豪今（16日）在臉書發文表示，以上都是范雲的辯解，但是，自從人類有生眼睛以來，被逮到的政客都是一樣的說法，一樣的套路，都是「民意代表沒有權力決策，我只是反應民意，事情都是行政單位做的」，這套講到爛的鬼話。

包正豪指出，民意代表有質詢權力，而且手握法案與預算通過權力，透過這些來逼迫行政單位，以遂己意，都是基本常識，然後范雲還在用這種爛理由來搪塞，想要躲？包痛批，范雲不能因為自己姓范，就把社會大眾當成飯桶來騙，「而且我們不傻又不粉」，所以換個理由來騙，來個有創意一點的。

對於外界要范雲下台一事，包正豪也發表自己看法，直言「我是不會呼籲妳下台的。因為任何有一點羞恥心的人，都不需要呼籲」。

(中時新聞網)