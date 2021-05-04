台北市大安義警大隊臥龍中隊，3日晚間在中山區鉅星會餐廳舉辦定期餐會，廣邀立委、議員等民代，及雙北市警察局長等官警與會，闖入2名黑衣人朝櫃台潑灑千隻蟑螂，讓警方顏面無光，中山分局獲報後立刻發動全市圍捕，目前雖然鎖定5名歹徒身分，並強調是與餐廳糾紛所引起，因當時有多名市議員在場目睹，引起議員對北市治安疑慮，台北市警局副局長邱寬愉與中山分局長許頌嘉下午特別前往議會備詢，說明現場事發與偵辦狀況。

直播》義警餐會遭砸蟑螂 市警局副局長、中山分局長北市議會說明。

直播》義警餐會遭砸蟑螂 北市警局副局長、中山分局長議會說明

(中時新聞網)