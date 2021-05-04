直播》義警餐會遭砸蟑螂 北市警局副局長、中山分局長議會說明 15:302021/05/04 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 義警餐會遭黑衣人砸蟑螂，市警局副局長、中山分局長下午前往北市議會說明。(戴志揚翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市大安義警大隊臥龍中隊，3日晚間在中山區鉅星會餐廳舉辦定期餐會，廣邀立委、議員等民代，及雙北市警察局長等官警與會，闖入2名黑衣人朝櫃台潑灑千隻蟑螂，讓警方顏面無光，中山分局獲報後立刻發動全市圍捕，目前雖然鎖定5名歹徒身分，並強調是與餐廳糾紛所引起，因當時有多名市議員在場目睹，引起議員對北市治安疑慮，台北市警局副局長邱寬愉與中山分局長許頌嘉下午特別前往議會備詢，說明現場事發與偵辦狀況。 直播》義警餐會遭砸蟑螂 市警局副局長、中山分局長北市議會說明。 訂閱影音： 中時新聞網 直播》義警餐會遭砸蟑螂 北市警局副局長、中山分局長議會說明 陳嘉昌出席餐敘遭砸蟑螂 美女議員還原恐怖現場：我需要收驚 雙北警察局長餐會 千隻小強示威 (中時新聞網) #義警 #餐會 #副局長 #分局長 #說明 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 餐廳遭灑蟑螂 蘇貞昌絕不容忍：極少數警察不要當害群之馬 10:342021/05/04 政治 雙北警方餐敘遭砸千隻蟑螂 羅智強吐民眾心聲：馬英九執政不曾發生 10:372021/05/04 政治 台南黑面三媽好靈 分局長率同仁祝壽立破毒窟 15:012021/05/04 社會 可活吞1000隻小強 地表最強「滅蟑暴龍」是牠 12:112021/05/04 社會 黑衣人向餐廳噴千隻蟑螂 王世堅：角頭在現實社會上映 15:362021/05/04 政治 黑衣人灑完千隻蟑螂急逃10秒影片曝光 警界見噁心畫面超火大 10:472021/05/04 社會 潑蟑螂給警察難堪？ 謝立功：若要挑釁會灑在局長身上 14:472021/05/04 政治 義警餐會被潑蟑螂定調為餐廳糾紛 王世堅轟市警局病貓 16:322021/05/04 社會 雙北警餐敘遭黑衣人砸千隻蟑螂 徐國勇深夜回應 00:282021/05/04 政治 【小強之亂】負責把風拍攝蟑螂雨 17歲少女躲泰山摩鐵落網 15:562021/05/04 社會 櫻桃紅蟑有多厲害 被譽為「寵物界的鑽石級飼料」 08:162021/05/04 生活 社會熱門新聞 雲林國中妹慘死家中懸案19年 被託夢男大生現身：人名都說了 - 社會 黑衣人灑完千隻蟑螂急逃10秒影片曝光 警界見噁心畫面超火大 - 社會 【小強之亂】潑蟑5嫌起底 皆為北投幫派成員 警方全面追緝 - 社會 台東遊艇翻覆2人送醫無大礙 女伴開高叉長裙太吸睛秒歪樓 - 新聞 可活吞1000隻小強 地表最強「滅蟑暴龍」是牠 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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