台北市大安義警中隊3日晚間在中山區舉辦餐會，邀請雙北市警察局長等官警與立委、議員等民代，沒想到遭人闖入潑灑上千隻蟑螂，引發各界譁然。而原本也受邀與會的國民黨立委葉毓蘭，因太累婉拒，幸運躲過小強攻擊。對於黑幫越來越囂張，她也呼籲警察一定要振作起來。

台北市局長陳嘉昌抵達餐廳前，2名黑衣人朝櫃檯丟擲2袋約上千隻蟑螂，嚇壞餐廳員工和賓客。警方以車追人，嫌犯共4男1女，其中有人具黑道北聯幫背景，去年底又改投竹聯幫育仁會。至於此案究竟是挑釁警察，還是與店家有糾紛，詳細犯案動機仍待警方釐清。

葉毓蘭今（4）日在臉書表示，昨天一早她先去黨團開了黑道治國的記者會，抗議民進黨的墮落，讓黑幫進入權力核心，箝制司法系統，還提供一條龍的服務，有趙介佑的視北投分局如無物，還有大老級的陳明文幫黑道辦理監所增見，如水銀瀉地，無孔不入。

國民黨立法委員葉毓蘭。（圖/報系資料照）

同時，葉毓蘭也在立法院裡為跟騷法的審查衝刺，希望能夠讓跟騷法不致又胎死腹中。她指出一天下來，跟騷法終於出了委員會，她拖著疲憊的身軀回到大安會館，就接到大安分局偵查隊的電話，希望她到義警中隊聚餐的會場，但因太累而婉拒了。

葉毓蘭說，還好婉拒了，否則黑幫的小強攻擊，她搞不好會首當其衝。此外，對於黑幫越來越囂張、橫行霸道，她也喊話警察一定要振作起來，盡速展現公權力，才能夠除暴安良。

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(中時新聞網)