黑幫電信詐騙集團的犯罪手法。（警方提供）

「你散佈疫情假消息」黑幫詐團狂騙陸民眾 刑事局攻堅拖下床送辦

有黑幫背景的蔡姓男子，涉嫌在新北、桃園等住宅大樓內組電信詐騙機房，以假公安方式，向大陸被害人誆稱其手機大量發送有關新冠肺炎假訊息，藉此訛詐逾百人，得手人民幣上千萬元。刑事局打詐、掃黑，日前逮捕蔡等6嫌，依詐欺、組織犯罪等罪嫌送辦，擴大清查被害人偵辦中。

刑事局偵查第四大隊第三隊接獲線報，指蔡姓男子等人以假公安方式電信詐騙被害人，警方報請桃園地檢署指揮偵辦，經長期蒐證調查，專案小組日前見時機成熟，5日兵分多路前往桃園、新北市等地拘提搜索，逮捕蔡等6嫌到案，查扣詐欺工作手機、筆電、平板、WIFI分享器、硬碟、中國聯通網卡、人頭卡、自小客車與現金贓款2萬5000餘元等證物。

警方調查，該詐欺集團為詐騙大陸人的詐欺機房，假冒「大陸疾病控制局」名義，撥電話給被害人，佯稱被害人手機大量發送有關新冠肺炎的假訊息，被害人上當後，另由二線人員假冒「南昌公安局」，要求被害人使用線上報案，再由三線人員誘騙被害人取得網銀帳密後，由後端平台將被害人金額轉走，初步清查被害人數恐逾上百人，被害金額恐逾人民幣上千萬元，目前持續清查。

警方收網時，出動刑事局除暴特勤隊攻堅，衝入民宅大樓時，優勢警力喝叱嫌犯「趴下、不准動！」有還躺在床上的嫌犯，來不及反應，直接被特警強拉拖下床，頓時嚇得跪地求饒。警方說，嫌犯為求順利詐欺，不僅勤讀口才、話術相關書籍，還拜虎爺灶神，仍難逃法網。

刑事局強調，「掃蕩黑幫，維護治安」是警政署持續推動的治安重點工作，目的在斬斷黑幫賴以為生的不法犯罪，再溯源追緝幕後首腦與核心分子，徹底瓦解幫派組織。

(中時 )