海巡署艦隊分署15日凌晨4時36分接獲國搜中心通報，澎湖七美島西南方60浬海域處疑似有1艘大陸籍抽(運)砂船遇險，海巡署巡防艦及空勤直升機陸續救起5人，仍有3人待救援。

艦隊分署獲報後立即調派線上桃園艦及澎湖海巡隊5053艇前往搜救，並調派巡護一號與10038艇前往增援，國防部與空勤總隊直升機也陸續到場協助搜尋，目前桃園艦已抵達現場全力搜救中。

國防部直升機抵達現場後發現1艘大陸籍抽(運)砂船半沉，無法辨識船名，於現場海域救起4名船員後，先返航嘉義水上機場，經詢問獲救人員，船上共計有8名船員。

上午8時32分許桃園艦抵七美西南59浬，發現1名穿救生衣落海人員，桃園艦隨即準備施放小艇救援，並與現場空偵機通聯。

9時16分許空偵機先行吊掛救起落海人員，並返回三軍總醫院澎湖分院。

海巡署指出，目前現場尚還有3名人員失蹤待援，桃園艦與澎湖海巡隊巡防艇持續於現場海域擴大搜尋中。

(中時 )