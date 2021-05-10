110年王貞治盃全國青棒錦標賽今天進行4強賽，4強首戰高雄市靠著辛俊昇7局完投，飆出10次三振只被敲1安，率隊以2比0完封台南市，搶下首張決賽門票。

王貞治盃採美國小馬聯盟（PONY）帕馬級規則，比賽打7局制，冠軍隊伍將可代表台灣參加2021年美國小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽。

高雄市首局就展開攻勢，靠著3支安打、盜壘及投手暴投攻下2分，這也是兩隊唯一有分數進帳的半局。

而在隊友一開賽就給予火力支援下，辛俊昇也越投越有信心，開賽就用連續3次三振拉開序幕，整場比賽只被黃振崴敲安，也是台南市唯一能踏上壘包的跑者。

「俊昇真的投得太好了，節奏快慢搭配，真的算是投出代表作。」高雄市總教練李來發賽後說道，「尤其在天氣這麼炎熱的情況下，7局球速還有141公里，真的很不錯，變化球也很犀利，球很會跑、轉速很好。」

辛俊昇也認為這是自己升上高二後投得最好的一場比賽，「之前比賽容易失去專注力，今天就是把整個精神放在捕手身上，今天球的品質不錯，直球搭配指叉球、偶爾投曲球或滑球。」

(中時 )