南一中前任黃炎祥校長（左）和張添唐校長（右），共同號召各界推薦百年校慶傑出校友。」(台南一中提供／曹婷婷台南傳真)

台南一中迎接百年校慶，從1995年開辦的校友傑出成就獎，24年來遴選出14屆共151位傑出校友，包含國寶級文學家葉石濤、前立法院長王金平、國際大導演李安、抗SARS英雄李明亮、中研院士翁啟惠，都是南一中傑出校友，今年首度由學校主辦遴選「校友傑出成就獎」，現已起跑受理各方推薦。

台南一中校友傑出成就獎過去14屆均由台南市校友總會主辦，今年適逢百年校慶，在各地校友會支持下，首次回歸台南一中校方主辦，意義非凡。校長廖財固說，南一中重視全方位人才培育，德、智、體、群、美均衡發展，百年來在各領域都培養出卓越不凡的人才，持續發光發熱，許多校友也認為，南一中的校友傑出成就獎競爭激烈，比許多大學的傑出校友獎更難拿。

李安是第一屆獲此殊榮的傑出校友，獲獎時，李安以「推手」、「囍宴」、飲食男女等電影揚名台灣，後來更以「臥虎藏龍」、「斷背山」等片奪下奧斯卡獎，奠定影史的大師地位，揚名立萬。李安提到，南一中的基礎教育非常扎實，讓他建立深厚的文史背景知識，也使他的電影富有人文精神。

台灣抗SARS英雄李明亮是第4屆得主，他曾在受訪時談到，2003年SARS疫情爆發時，雖已卸任衛生署長職務，但行政院長力邀他出馬擔任抗SARS總指揮，上戰場對抗燎原的疫情。他只沉默5秒鐘就點頭答應，因為校歌裡「愛吾國，愛吾民，臺南一中無負鄭成功」的信念，激勵他要勇於承擔。

前立法院長王金平是第一屆得主，在南一中就讀時是體育健將，當年的體育老師戴天賞，還多次勸他保送師大體育系。王金平今年80歲仍氣色紅潤、精神飽滿、靈敏矯健，便是當年在南一中奠下的底子。他提到，在學時常擔任幹部，因此學習到耐心溝通、與人為善的重要。

中央研究院院士翁啟惠是第2屆得主，他在學時得過書法、美術比賽的獎項，還在合唱比賽中與隊友一起擊敗各地名校，拿下全國第一；此外也是體育健將，校慶運動會壘球擲遠比賽時，將壘球從一部丟到二部，滿場驚呼。當年由於化學課實驗操作受到老師肯定，讓他充滿自信，也漸漸發現自己的專長和興趣，決定走上學術研究的道路。後來一路從台大讀到美國MIT，成為世界頂尖學者。

南一中第15屆校友傑出成就獎已開始受理推薦，受理日期至7月30日止，詳細辦法公告在台南一中百年校慶專網，歡迎各地校友踴躍推薦，作為典範學習的標竿。

(中時 )