味全龍隊洋投鋼龍日前因右手肘不適臨時跳過1次先發，總教練葉君璋表示，鋼龍的手已經沒有問題，應可回到正常輪值，至於強投新秀徐若熙則預計在11日先發出戰樂天桃猿。

鋼龍原定在6日先發面對統一獅，不過卻突然出現右手肘不適情況，緊急換上林政賢先發，葉君璋表示，經過這幾天的休息，鋼龍的手已經沒有問題，本周應可回到正常輪值。

徐若熙4日先發面對中信兄弟，5局用81局、被敲2安，失2分皆為自責分，原本教練團計畫讓他「投1休4」，今天再戰猿隊，不過日前他就表示，考量到徐若熙需要保養、治療，決定取消他「投1休4」的計畫，改由伍鐸先發。

至於徐若熙下一場先發，葉總表示，應該會是在11號面對猿隊，而該周龍隊面臨單周5戰，在先發投手輪值上仍未有定案，伍鐸會是球隊活棋，「主要還是要考慮到鋼龍的表現，有可能伍鐸會在後面，5人輪值就有機會。」

(中時 )