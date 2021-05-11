味全龍作客桃園球場隊上樂天桃猿，由徐若熙先發同場對上翁瑋均，此戰徐若熙4局無失分，加上味全龍打線發威，安打數比樂天多不少，最後味全龍以4比1贏球，拿到近期4連勝。

徐若熙此戰先發4局無失分，另外有5次三振，只不過第4局開始球威略為下降，球數也來到74球，即使當時味全龍領先，不過教練團在安全起見下仍是選擇換投，幸好牛棚也相當幫忙，封鎖樂天打線，保住領先優勢。

首局味全龍就有攻勢，郭天信、陳品捷、赫雷拉連續安打攻下第1分，5上靠安打及對方保送攻占滿壘後，劉基鴻關鍵安打攻下2分，味全龍以3比0擴大領先。

味全龍5局一度出現滿壘危機，龍兌換投劉家愷，連續解決陳俊秀、廖健富兩名強打，也因此以貢獻度來看拿到勝投，是他生涯首勝，同時獲選為單場MVP。

徐若熙最後沒能取得勝投資格，不過味全龍仍以4比1贏球，本季5場作客桃園球場拿下4勝，味全龍近期拿到4連勝、5連不敗，寫下本季最長、回歸後最佳成績。

樂天桃猿先發投手翁瑋均。（陳麒全攝）

(中時 )