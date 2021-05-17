確診數創新高、雙北停課，今天滾動新聞持續炸出疫情震撼彈！不少上班族，在這波疫情中工作都受到影響，不是擔心被放無薪假、就是怕沒有業績上門，讓許多人蒙生轉換跑道的念頭。另一方面，對原本就想轉職的上班族，以及6月即將畢業的新鮮人，也是一大衝擊。

但在疫情嚴峻的狀況下找工作面試，無論是企業和求職者都「心驚驚」。這情況下想「兼得魚與熊掌」，「遠距面試」成了企業與求職者的好幫手。早在去年，新冠肺炎疫情就讓全球吹起遠距旋風，透過「遠距面試」不僅減少面試直接接觸的風險，也能維持「人與人之間的連結」。早在國外就用過「遠距面試」的Ruby，就大力讚賞這項功能，大幅降低勞資雙方成本。

Ruby前幾年才從英國返台，過去幾年她一直在歐美國家工作，而第1次前往加拿大的飯店工作就是透過遠距面試爭取到出國工作的機會，當時她人在台灣，跟位在加拿大的雇主面試，因為是觀光旅遊相關科系畢業，再加上語言能力優異，獲得雇主的青睞，前往加拿大連鎖飯店服務，工作1年後，Ruby再度申請打工度假簽證到英國工作，抵達英國後更透過遠距面試，應徵到精品業擔任銷售工作。

Ruby表示，歐美地區因為幅員廣大，因此普遍都會使用遠距面試，特別是第1關面試，往往是透過遠距進行，不但可以省掉搭飛機、搭車的花費，還能節省許多時間，而且現在疫情嚴重，透過遠距面試來徵才，對面試者跟人資來說都是一種保障。

如此安全便利的「遠距面試」功能，在1111人力銀行推出的「1HR人資管理系統」，就能輕鬆找到。「1HR遠距面試功能」提供人資主管與求職者更多元便利的面試管道，由於「遠距面試」功能無論在預約或實際面試操作上都相當便捷，在1111人力銀行的企業會員中已經有近10萬家廠商詢問，詢問度超過4成。

相較於傳統面試，「遠距面試」該怎麼準備？1111人力銀行發言人黃若薇表示，其實只要把握包含：「衣著正式得體」、「背景乾淨不雜亂」、「注意通訊品質」、「不照本宣科」，這4項關鍵參考，面對面試官保持平常心，必定能擊出漂亮好球。1111人力銀行發言人黃若薇也提醒求職者，防疫時期找工作不妨放緩腳步，一邊累積自身專業知識、同時觀察產業前景，先蹲後跳！再善用如「1HR遠距面試功能」等利器，順利替自己攻下城池。

(中時新聞網)