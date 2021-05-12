指揮中心在11日已經正式承認了社區感染，兩天已累積23例分布於北部數縣市的無感染源病例。在這一波世界新冠大浪中，已淘盡多少風流領袖，除中國大陸的領袖能在關鍵時刻做出正確決定外，是很難躲過大江東去的命運，指揮中心如此，民進黨政權也是如此。

社區感染的威力在哪裡？多頭但無厘頭是最可怕的，但不能因為找不到頭就放棄，因為頭還是在，也還會繼續傳下去。找不到就必須搶時間持續找，唯有最快找到，才有辦法執行斷頭。但這不是件容易的事，隨著時間證據一天天流失，病例再出現時又會重新開了一個頭。華航諾富特事件就是在找頭無力下，又在他處開枝散葉。

要解決這個問題，唯有在發現任一確定個案後，要找出他的來龍與去脈。來龍用以溯源，去脈用以探徑。指揮中心在這次華航事件中都有做，但為什麼結果仍然如此不堪，原因在只關注有症狀的人，不關懷無症狀的人。偏偏這種惦惦吃三碗公的人才是最可怕的散播者，漠視無症狀者是指揮中心經常溯源觸礁的原因。

無症狀感染者，因為自己無病識感，別人無防備心，加上指揮中心不關注，真是爹不疼娘不愛。這種孩子通常不是大好就是大壞。去年一年的無症狀感染者都已經被抗體關了14天，即使指揮中心偶有管束不慎，不會造成新的感染源，屬於好孩子的行為。但社區的無症狀病例，身體尚未出現抗體，若再加上指揮中心的不關注，立刻會成為四處撒野的感染源。這就是社區感染時為何會出現那麼多頭，而且那麼多無厘頭的原因。要斷絕這樣的惡循環，唯有指揮中心重拾對無症狀感染者的關懷，在各個層面上窮碧落下黃泉的尋找野孩子的蹤跡，找到了才能執行教誨。

無症狀感染者一定是確定病例的接觸者，由確定病例足跡中找尋特定時間內偶然或密切的接觸者，若有循證支持，連可能的環境接觸者也要匡列，是斷無厘頭感染源所必須。

匡列後的核酸檢驗陽性才是病例，可以多驗幾次增加敏感性，但這都是國家防疫的主動行為，不能向百姓收費。目前廣匡列還勉強辦得到，對篩查卻極為吝嗇，現在正是籌組篩檢國家隊的時候，動員全台的篩檢量能對需要的點執行重點動員篩查。快速分辨居檢病例的陰陽，不會不分青紅皂白每人都關14天，也能大量節省居檢量能。

新北市由於疫情緊急，已經在規畫封城事宜。但封城者是最後也是最不得已的手段，只有在居檢與居隔的能量達到完全飽和，才考慮以所有家戶當作隔離場所。封城對大流行或能有所舒緩，對較小規模的流行，不嚴謹的封城無效，嚴謹的又不划算。所以在公共衛生的基本功尚未落實前，封城規畫都不宜貿然實施。

現在的個案數，台灣的公衛能量還能負擔，只要指揮中心能收收心，基本功在中國大陸可落實得很好，如現在規模的感染爆發，都能在兩周的監控期內解決。指揮中心多加把勁了！（作者為中華民國防疫學會理事長）