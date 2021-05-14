台灣疫情升溫，4天內暴增65例本土確診案例，其中大多確診都在北部，台北市公有運動場館15日起暫停開放，中職15、16日還有在天母的比賽，經過協調後認養天母球場的味全龍球團要再重新擬定防疫計畫，待審查通過後就仍如期閉門比賽，球團表示周末的龍象大戰不受影響，還是會打。

味全龍今日起與中信兄弟展開龍象大戰，不過正逢北部疫情升溫，稍早北市體育局才宣布北市體育局自營及委外場館，包含運動中心、游泳池等地都暫停開放，原本天母球場也被列為其中，但經過球團協調後比賽仍正常舉行。

目前中職至6月8日都採閉門比賽，已經不開放觀眾，味全龍發出聲明表示，「因應台北市公有運動場館防疫再升級計畫，龍來球場與台北市體育局經研究後，提交新版防疫計畫。待審查通過後，台北市體育局即同意天母棒球場採閉門賽事進行。」代表15、16日與兄弟的比賽仍正常閉門進行。

此外聯盟也發出新通知給各隊，球員比賽、練習期間不強制戴口罩，休息區或其他時間都要戴上口罩。

味全龍在場邊的教練、球員都戴上口罩。（鄭任南攝）

(中時 )