台灣水情緊張，台南市長黃偉哲日前發起「百萬節水獎金競賽」，5、6月的自來水費低於上期帳單者都可以參加，引起網友討論，節水立意良好，但須考量到業者補助的配套措施，有些網友支持市長的政策，認為提倡節水很棒，但也有網友覺得這不等於變相鼓勵這個月不要省水？

台南市長黃偉哲20日在臉書上公布，水情吃緊，為避免台南市也進入「供五停二」的限水狀態，因此將減壓供水，且為了進一步省水，下周一（26日）起，全台南市的洗車場、游泳池、水療場所，停止供水。

台南市長黃偉哲宣布，下周一（26日）起，全台南市的洗車場、游泳池、水療場所，停止供水。並發起節水百萬獎金競賽。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

黃偉哲也發起「百萬節水獎金競賽」，只要5、6月的自來水費低於上期帳單者都可以參加。家庭用戶，最省前600戶，每戶獎勵1千元禮券；一般商家，最省前200戶，每戶獎勵2千元禮券，希望大家一起來省水。

消息引發網友熱議，許多人認為提前讓大家節水的立意很好，「真的寧願水流小一點，也不要無水可用」、「請大家真的要有水當思無水之苦」、「市長好貼心」、「省水很棒，但洗車場的用水其實與科技廠完全不能相比，它們的生計市長應也要考慮補助配套措施。」

但消息傳到PTT上後，也引來網友持不同意見認為，下期水費和本期相比，那不就等於5、6月要努力節水，但若想提高獲勝機率，這個月可以努力浪費水？

(中時新聞網)