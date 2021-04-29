小確幸來了 雲端發票專屬獎500元 60萬組將增加到百萬組 13:522021/04/29 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統一發票（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前財政部才剛調整統一發票給獎辦法，為了鼓勵民眾索取雲端發票、降低紙本的列印，財政部長蘇建榮表示，今年3、4月期的統一發票雲端發票專屬獎500元從原本的60萬組增開為100萬組。 賦稅署長許慈美表示，3、4月期的統一發票預計5月25日開獎，屆時民眾就可以享受增開的樂趣。 雲端發票專屬獎項800元，財政部預計下半年規劃組數。 別讓權益睡著了！農遊券還有3.6萬張未使用 明天最後一天 大陸數位經濟發威 貢獻3成GDP (中時 ) #雲端發票專屬獎 #統一發票 #500元 #增開 #財政部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中火再掀戰火 藍營筆戰駁蔡總統臉書拿盧秀燕成績自誇 11:232021/04/29 政治 促參小組推動5海淡廠 投資金額上看500億元 04:102021/04/29 財經焦點 報稅還能賺一筆 亞太、遠傳電信與台灣Pay大推報稅優惠 12:162021/04/29 科技 航運股價超車戰！陽明擠下長榮 慧洋甩開裕民 13:062021/04/29 財經 連千毅捐60萬探柔道童 陳沂狠酸有熱度就裝善人「沽名釣譽」 11:072021/04/29 娛樂 聯電狠賺400萬竟是心中的痛 他決定這檔抱到50元 00:032021/04/28 財經 告別讀卡機報稅時代 遠傳friDay理財＋推出門號身分認證報稅 15:472021/04/28 財經 樂極生悲 統一發票中獎貼臉書遭網友盜領 14:502021/04/28 社會 「金犢三十」全球校園創意分享會走進湖北省·武漢傳媒學院 18:352021/04/28 兩岸 加密幣賭局3／挖礦熱潮再現 四年前舊顯卡今翻倍賣 11:192021/04/29 財經 外資升猛 電子人氣股甦醒 04:102021/04/29 財經要聞 財經熱門新聞 土洋法人對決 陽明比價長榮 - 財經要聞 - 工商時報 聯電狠賺400萬竟是心中的痛 他決定這檔抱到50元 - 財經 創台股首例！自2021年～2024年… 聯發科每年加發股息16元 - 財經要聞 - 工商時報 航運股價超車戰！陽明擠下長榮 慧洋甩開裕民 - 財經 特斯拉收割韭菜？網紅轟大炒比特幣 馬斯克回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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