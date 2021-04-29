日前財政部才剛調整統一發票給獎辦法，為了鼓勵民眾索取雲端發票、降低紙本的列印，財政部長蘇建榮表示，今年3、4月期的統一發票雲端發票專屬獎500元從原本的60萬組增開為100萬組。

賦稅署長許慈美表示，3、4月期的統一發票預計5月25日開獎，屆時民眾就可以享受增開的樂趣。

雲端發票專屬獎項800元，財政部預計下半年規劃組數。

(中時 )