名模林又立闖蕩演藝圈成績不俗，不過近幾年轉換跑道，朝電商領域發展，更和林可彤一起創立運動品牌，即便至今員工只有3人，每個月營業額已經超過百萬元，目前成為每個月領5萬元上班族的她，更下定決心砸下3000萬，在台北大直買下人生第1間房。

根據《鏡週刊》報導，今年34歲的林又立，自認年紀已大很難跟年輕人競爭，決定轉換跑道重新出發，當初為了和林可彤創立品牌，她先是進修EMBA，還花時間投入其他課程，光學費就投入上百萬元，當初2人投資100萬元成立公司時，為了節省開支，員工只有3人，不過短短3年就有驚人成果，不僅每個月營業額超過百萬元，旺季時更達到300萬元。

林又立目前過著朝九晚五的上班族生活，每個月領5萬元薪水過日子，這2年也能領到數十萬元分紅，因此在母親催促之下，砸3000萬元在大直買下人生第1間房，對此，她表示：「想到每月都得繳房貸，壓力很大呢！要更加努力工作」，對於品牌未來規劃，她表示依然會以電商為主，至於實體店礙於疫情影響，預計將延到明年。

即便年初成功拿到學位，加上創業成果相當成功，但林又立並沒有打算放棄演藝事業，她表示有適合的工作還是會接，接下來著重在健康和運動相關工作，下半年更會推出運動書，算是轉型後的新嘗試。

(中時新聞網)