大陸紅星王寶強2016年發文踢爆老婆馬蓉與經紀人宋喆搞不倫，兩人為撫養權展開離婚大戰，直到2018年正式判決離婚，同年底馬蓉爆料在婚姻期間，王寶強多次跟他發生衝突，之後出手毆打她並辱罵，甚至給媒體提供了多張自己受傷的照片，當時王寶強冷處理，實際上又對簿公堂，近日法院派決書出爐，直指馬蓉的指控子虛烏有，還王寶強一個清白。

據《網易娛樂》報導，當時馬蓉爆料遭王寶強家暴後，跟她以姊弟相稱的「男閨密」范立，就以微博帳號「粒不再」替她發布聲明，詳述兩人發生衝突的原因跟過程，還指控王寶強利用公眾人物的身分找水軍、煽動網友等，當然也控訴他對老婆施暴，事發後表面上王寶強按兵不動，私下則是對馬蓉及粒不再提起告訴。

本月9日，北京互聯網法院公布王寶強網路侵權糾紛一審民事判決書，內容提及王寶強被爆對馬蓉施暴一事，明確指出，馬蓉當存在非法入侵王寶強住宅的事實，而王寶強不存在拒絕讓她探視小孩，也無毆打、辱罵情事，因此王寶強不構成名譽侵犯。

而這個判決，也影響了王寶強對粒不再的起訴，最終法院認定粒不再侵犯成立，判決范立需向王寶強公開道歉，並且負擔賠償公證費、律師費及精神損害撫慰金等，共計4萬多人民幣(約10萬台幣)。

(中時新聞網)