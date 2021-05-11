和碩（4938）首季財報「驚喜」連連。和碩第一季本業飽受i12 Mini銷量不佳影響，又因投資立訊而出現鉅額金融資產評價損失，原本市場預期和碩首季財報將相當難看，然而出乎市場意料的是，和碩第一季也有日鎧投資收益，差不多抵銷金融資產評價損失，加上鉅額所得稅回沖收益，即便首季iPhone營收占比創下新低，和碩第一季稅後獲利達46.73億元、年增率超過兩倍，並創下6年來最佳首季獲利，EPS為1.75元。

根據和碩去年底財報顯示，和碩持有的立訊股數為3984多萬股、換算每股成本約在54.6元人民幣，隨著立訊股價從1月中的高點62元人民幣、跌到3月底35元人民幣，和碩業外光是來自立訊持股帳面損失金額，就高達33.89億元。

不過，和碩卻因為持有超過三分之二鎧勝資產的百分之百子公司日鎧，在1月底以增資方式改由立訊入主後，因而帶來高額會計帳上投資收益，差不多抵銷金融資產評價損失，加上部分業外收益，讓和碩第一季業外獲利繳出16.32億元的成績，與過往單季業外水準差不多。

另外，和碩首季業外投資出現鉅額帳面損失後，和碩決定將過往的業外投資收益所欲先提列的所得稅全部回沖，讓和碩第一季出現罕見的所得稅收益13.67億元，帶動和碩第一季稅後獲利達到46.73億元，比去年同期大增202.5％，只比去年第四季旺季少2.1％，EPS為1.75元。

(工商 )