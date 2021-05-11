賴東賢在日本SPO、Vidol、KKTV三方共同出品的BL原創網劇《約‧定I DO》，飾演霸道總裁，劇中角色還有一個怪癖好，就是無時無刻都會戴著手套，他表示戴著手套會有種與世界格格不入的感覺，不會覺得自己像變態，反而比較像怪咖，有一場他要戴著手套洗澡的劇情，整場都有種綁手綁腳的感覺，覺得很彆扭，因為真實生活並無這種經驗，「悶久了其實手會冒汗，所以手套也要換新的，洗澡完還要脫下手套再洗手也是非常麻煩的一件事，這樣的人生好辛苦啊！」

私底下的他其實較隨性，只要不過於髒亂都能接受，但卻有一個小禁忌，「我房間擺好的東西，千萬千萬不要在我沒有開放權限的情況下移動，否則你會感覺到室溫越來越高，因為不小心點燃了一把怒火，哈哈。」

賴東賢在BL原創網劇《約‧定I DO》連淋浴都戴手套。（Vidol提供）

賴東賢霸道調教王碩瀚。（Vidol提供）

賴東賢在發生車禍後，積極調養身體、努力健身，練就八塊肌的好身材，這次的淋浴戲，除了露出健壯精實的肌肉，連當初開刀時留下的又長又明顯的疤痕也明顯可見。問到是否擔心「裸露」變成活招牌，他表示自己不會做沒意義的裸露，就跟劇情需要「撒糖」一樣，若是為了撒而撒，就少了它的意義及執行的動機，但如果是因角色跟劇情所需而裸露，他會盡全力去幫角色跟劇本服務。

《約‧定I DO》未播出就造成海內外網友的熱烈期待，預告片一釋出，賴東賢和王碩瀚的魅力即迷倒一票網友，迫不急待詢問播出日期，並紛紛留言「這部顏值超高」、「預告片太甜了」、「這對CP很可以」、「兩位顏值也太耀眼了吧！光是牽手散步都閃閃發光！」飾演霸道總監的賴東賢接手公司的第一天就頒布「惡魔公約」，禁止辦公室與宿舍的員工談戀愛，這讓原先公司的負責人王碩瀚十分看不順眼，沒想到賴東賢不僅是王碩瀚的上司，更成為他的同居室友，傲嬌員工槓上霸道總監，甜蜜又危險的同居生活即將展開！該劇將於5／20(四)中午12點浪漫首播，台灣平台Vidol、KKTV；日本平台Video Market、Rakuten TV同步更新。

賴東賢在BL原創網劇《約‧定I DO》隨時都戴手套。（Vidol提供）

賴東賢在BL原創網劇《約‧定I DO》有性感淋浴戲。（Vidol提供）

在劇中賴東賢角色被形容有如電影《格雷的五十道陰影》的總裁，個性強勢、霸道，有超強佔有慾與保護慾，他笑說：「格雷有五十道陰影，我應該有過之而無不及，所以是有『一大道陰影』。」若有機會和王碩瀚一同演出《格雷的五十道陰影》BL版，他笑說那他會好好的調教王碩瀚，並舉例他會制訂某些規則，用可調節電流的道具裝在他身上，且只有他能脫下來，然後邪魅一笑的對王碩瀚說：「只要你不乖，我就會按下按鈕囉！」

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