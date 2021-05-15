新冠肺炎疫情嚴峻，台南市北門區三寮灣東隆宮15日上午宣布將取消下周的前往屏東東港東隆宮、學甲慈濟宮、南鯤鯓代天府的千人進香及遶境保平安祭典活動；東隆宮這2大祭典已連續2年因疫情取消。

北門區三寮灣東隆宮董事長侯正仁表示，東隆宮是三寮灣先民們隨鄭成功渡海來台開墾，為保佑平安渡海，特迎請李府千歲神像護佑，後眾生為感念千歲神威大顯，起初乃創草寮、建公厝奉祀。

侯正仁說，東隆宮以傳統閩式建築設計，內主祀神明有李、溫、吳、池府千歲及保生大帝。廟內同時供祀二艘永遠駐廟的王船，一木一銅，啟建於西元1976年間；銅製王船為全台唯一的泉州式古帆船，水手、船舍雕工精細，人物造型神態活現，深具民俗藝術價值。

侯正仁提到，每年農曆4月中旬，三寮灣東隆宮都會前往東港東隆宮、學甲慈濟宮、南鯤鯓代天府進香，進香隊伍至少上千人，原本決定5月22日（農曆4月11日）舉辦進香祭典活動、5月26日（農曆4月15日）舉辦遶境保平安祭典活動，因疫情2個活動經董事會，均決議取消。

(中時 )