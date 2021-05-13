繁星放榜，公東高工14人如願錄取。（公東高工提供／蔡旻妤台東傳真）

110年科技校院繁星計畫13日放榜，台東縣私立公東高級工業職業學校14位同學如願錄取心中所屬科系，雖然四技二專統一入學測驗剛結束，成績尚未出爐，公東高工學生有19人早已透過競賽績優、甄選、繁星等各種管道錄取國立科技大學。

公東高工今年錄取繁星共有14位同學，學校在放榜後即廣播告知全校，而錄取學生在校園內則接獲師生們不斷恭賀道喜。其中，錄取國立台北科技大學機械工程系的黃宇星來自關山，家中從事電器買賣與維修，他從小看著父親拆解電器機構，重新賦予價值充滿好奇。而母親與姊姊都是國中老師，對於他選擇機械科給予以支持及鼓勵，他表示能錄取北科大不負父母的教導，也是技能與知識的雙重收穫，未來將善用專業領域實踐自我。

而錄取國立高雄餐旅大學的黃姿綾，則是對烘焙充滿了興趣，高中就取得難度極高的烘焙乙級證照，導師曾趙立中表示姿綾個性追求完美，所以不斷研究、尋求各種配方，時常將老師所教的方法配合網路蒐集來的資料，研製出各種甜點與麵包，非常適合研究、實驗型的特質，讓她在專業領域脫穎而出，導師期望姿綾日後能當老師，教學必定是千變萬化、豐富性十足。

校長黃淑英也在全校朝會集合時，頒發全國技能競賽14位獲獎同學，並請2位金牌選手林毓芊與吳東陽分享比賽心得；再頒發資訊科李彥輝、張庭偉2位學生以作品「低成本簡易光學影像PCB模組產線測」獲得全國高級中等學校創意製作競賽佳作；最後頒發教育部辦理的全國Cool English「英文閱讀王」陳冠亦等19位同學獎金、獎狀。

黃淑英表示，學校提供一個展現的舞台，背後有許多支持的指導老師兼任教練，多元學習的制度下，每個孩子無論升學或就業，都值得規劃出適合自己的途徑，感謝每個老師都願意如此無私奉獻，公東高工是天主教學校，每個孩子都是天主的寶貝，孩子的成就即是我們的榮耀。

錄取繁星名單分別為：黃宇星–國立台北科技大學、許祐誠–國立台北商業大學、黃姿綾–國立高雄餐旅大學、張峻豪–國立高雄科技大學、尹秉豐–國立虎尾科技大學、徐子晴–朝陽科技大學、洪琬鈞–長庚學校財團法人長庚科技大學、林佳諭–中國科技大學、黃浤舜–樹德科技大學、王瑜–中國科技大學、吳媛婷–嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、施孜璇–樹德科技大學、賴委劭–大仁科技大學。

(中時 )