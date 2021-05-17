櫃買中心17日表示，上櫃股票市場基本面穩健，從現金股利殖利率、稅前淨利、台灣經濟表現及上櫃股市漲幅等多項指標來看，上櫃股票深具長線投資價值，統計分析如下：

(一)現金股利殖利率創新高：由於去（109）年度上櫃公司經營績效卓越，並且發放更多現金股利與股東分享，即使在股價已走高一大波段的情況下，目前上櫃整體市場平均現金股利殖利率仍高達3.08％，創去年下半年以來的最高水準，其中246家每股預計配發現金股利高於2元，許多上櫃公司仍是賺取穩定收益的優選。

(二)上櫃公司第1季稅前淨利倍增：截至5月16日，已有742家（95％）上櫃公司完成第1季財務報告申報，第1季整體稅前淨利達695億元，較去年同期增加340億元，增幅達96.05％；另全體上櫃公司前4月營收為8,174億元，較109年同期成長1,444億元，年增幅21.45％，顯示上櫃公司與去年比較，基本面表現優異。

(三)台灣經濟表現亮眼：去年台灣經濟成長率為3.11％，在全球GDP前30大國家中居冠，出口也創下歷史新高。展望今年，4月份出口達349.6億美元，創歷年單月次高（歷史最高為今年3月），較去年同月增38.7％；累計1至4月出口1,329.1億美元，亦較去年同期增28.0％，整體經濟表現依然非常亮眼。

(四)近一年股價漲幅相對合理：統計至5月14日，近一年之上櫃指數漲幅為32.99％，相較於於美國的道瓊指數及那斯達克分別上漲45.53％及50.16％、歐洲德國股市上漲49.14％，亞洲的日經指數上漲41.02％，台灣經濟表現領先全球，股市漲幅相較歐、美、日等市場尚屬合理。

櫃買中心指出，股市反應的是掛牌公司及經濟的基本面，由上面數據可以看出目前上櫃公司基本面表現非常突出，但近日國內疫情嚴峻，已直接衝擊股市表現，5月以來到17日櫃買指數已下跌15.42％，應已充分反應疫情的因素，因此，投資人可留意長期價值投資買點，無須過度恐慌。櫃買中心表示，疫情期間將會持續注意每日上櫃股市交易狀況，維持交易安全及秩序，若發生非理性之下跌，將配合主管機關指示，執行相關穩定股市措施，以維護投資人權益。

(工商 )