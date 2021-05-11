鄭姓婦人抱怨，上周二至今只有周五一天正常供水，水塔還沒抽滿又減壓隨即停水了，雖然也想共體時艱，但真不知道還要忍耐到何時？（謝瓊雲攝）

彰化市三民路所在萬安里、民生里位處自來水管線末端，分區限水措施上路來，實際上都是供四停三。393巷內住戶上周至今更是只有上周五一天正常供水，讓居民叫苦連天。（謝瓊雲攝）

「供五停二」分區限水措施實施月餘，位處市區的彰化市三民市場附近店家、住戶抱怨，實際上早變相供四停三，甚至巷弄住戶7天來僅一天半有水，成為限水措施下的三等公民，氣憤又無奈。

老天爺不下雨、水情嚴峻，彰化市只能配合台中市分區限水，三民路上有小吃店家直指，周一晚8點就提前停水，周四晚間才會來水，實際上形同供四停三。大家為了做生意只能加買水塔，趁來水時拚命抽好抽滿，導致管線末端更分不到水，名符其實上演搶水大作戰。

其中，三民路393巷內總計24戶，鄭姓婦人直指上周一傍晚就沒水，星期四等了1天水沒來，好不容易周五來水一天，趕快開馬達抽水，可惜水塔還沒滿就減壓，整個周末水流小到抽不滿，周一近午竟又沒水了！致電自來水公司，只得到管線末端、請多忍耐的答覆。

對面上班族林小姐每晚下班到家已是減壓時段，上周一連三天打電話反映一樣無解，她加買水塔、隔壁弄鄰居更改裝噴射馬達，一樣無法儲水，大家都只能外食不敢洗碗盤、每晚到親友家洗澡。

不只三民市場所在的萬安里，隔壁民生里情況一樣悽慘，民生派出所全力節水，如廁不論大小便，只能用水瓢舀水桶儲水沖馬桶，洗頭洗澡提心吊膽，員警過夜執勤乾脆不在所內洗澡。

民生里長陳永裕說，里內620戶透天厝、老公寓，從一開始復水就比別人晚1天，里民抱怨連連；他3度向水公司反應，只說因為是管線末端，復水時若加大供水量，壓力過強容易造成會裂管，因此才只能採取減壓供水。

(中時 )