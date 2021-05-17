周末兩天，南彰化葡萄盤商家族已有7人染疫，還牽連刮痧按摩者及其友人夫妻確診，女婿確診之後，再傳外孫中也有人確診。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

5／8當天有去全國麗園飯店吃喜酒的賓客民眾，昨晚擠爆彰化醫院急診室，直至深夜都還有人陸續前往等候。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

5／8當天有去全國麗園飯店吃喜酒的賓客民眾，昨晚擠爆彰化醫院急診室，直至深夜都還有人陸續前往等候。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

5／8當天有去全國麗園飯店吃喜酒的賓客民眾，昨晚擠爆彰化醫院急診室，直至深夜都還有人陸續前往等候。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府昨晚間緊急發聲明，呼籲5／8母親節前一天中午曾去吃喜酒的賓客，如出現症況，應主動至醫院採檢。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎疫情大爆炸，今年以來彰化縣累計確診案例已達15例，其中南彰化葡萄盤商家族已有7人確診，17日又傳出住在鄰近鄉鎮的外孫也確診，焦慮的家長一夜難眠，2千則留言灌爆彰化縣長王惠美臉書，要求應該全面停課，但截至深夜仍未獲任何回應。

根據彰化縣衛生局公布的確診者關係圖，彰化縣這一波累計已有三起群聚染疫案件，幾乎都與萬華有關。其中葡萄盤商家族疫病傳播規模最為驚人，5月9日母親節聚餐同桌者全部染疫、無一倖免，連幫忙刮痧的國術館按摩師及友人昨也相繼確診染疫。

昨晚疫調人員更發現母親節前一天中午，盤商老婦（案1345）曾去吃喜酒，縣府昨晚緊急發聲明呼籲，5月8日中午全國麗園餐廳三場喜宴共132桌、約1300名賓客，若出現呼吸道或身體不適症狀，應盡速至醫院採檢；變異病毒傳播之快狠準驚呆彰化縣民，連帶臨危受命設置快篩站的的部立彰化醫院急診室，昨至深夜也被有去吃喜酒、主動前來篩檢的人潮擠爆！

由於盤商女婿昨天先被公布確診，許多盤商女兒婆家鄉鎮民眾人心惶惶，昨晚果然傳出盤商3名外孫採檢後，已有1人確診；當地家長向本報投訴，3外孫分別就讀某所國小中、低年級，和另一所某幼兒園，但校方主動通報縣府請示能否全校停課，縣府竟不同意，還反過來責怪校方停課將會製造家長恐慌，家長憂心交叉感染加速病毒傳播，痛批縣府慢半拍，留言灌爆王惠美臉書粉專。

有家長反應，目前只有北彰化一所國中停課、兩所國中居家學習根本不夠，很多國中小學相鄰，家中孩子哥哥姐姐在國中、弟弟妹妹還在讀國小，加上還有跨區就讀與課輔安親班，交叉傳染牽連甚廣，不解縣府為何不能提前宣布停課。

也有一名桌球教練主動留言，坦承是喜宴賓客，與哥哥都是不同桌球館的教練，各自訓練來自不同國中、國小的學生打球，吃完喜酒後一整周都和學生們密集接觸，雖然16日晚間已經立即主動完成篩檢，也在家自主健康管理，但由於未宣布停課，兄弟2人只能通知家長們，建議有來練球的學生們先在家自主管理3天。

(中時 )