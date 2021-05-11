結婚是兩情相悅的事，但再浪漫的愛情往往敵不過殘酷現實。一名上班族哀怨表示，最近和女友討論婚事，不料對方家人開出「大、小聘共102萬元」的高門檻，若加上喜宴、喜餅其他開銷，算一算要花300萬元，嚇得他猛思考「這婚還要結嗎」。

原PO在批踢踢表示，他只是一名上班族，女友父母卻要求「大聘66萬、小聘36萬」，聘金高達102萬元，還不包括宴客、金飾、婚紗照、喜餅等費用，他算一算，全部加起來恐怕要300萬元。

「感情是建立在金錢上的嗎？」原PO抱怨，和女方溝通過，能爭取的空間並不大。他強調，目前和女友同住，房子是自已的、不用貸款，爸媽也把女友當自家人，「看到聘金要求真的有苦難言，原本以為兩個人應互相體諒，結果換來無情的堅持。」

原PO覺得心很累，因女友把錢看得很重，他自認沒要求過什麼，反而一談到結婚，卻要花這麼多錢。

網友見文狂勸分手，「現在離比以後結好，免得拖垮自己」、「結婚不能勉強，談不攏就算了」、「女友真的愛你嗎」、「不然你也問女方嫁妝是什麼，要算大家來算清楚」。

(中時新聞網)