為了刺激就業，目前美國已有至少16個州決定提前退出聯邦紓困方案的失業救濟措施，這個決定將影響近200萬人的生計，部分經濟學家認為優渥的失業金並非美國勞動力短缺的主要原因，也警告停止發放額外的失業補貼可能影響經濟復甦的力道。

退出聯邦失業援助計畫 美國三分之一州政府響應

截至上周四為止，阿拉巴馬、阿肯色、亞利桑那、喬治亞，愛達荷、愛荷華、密西西比、密蘇里、蒙大拿、北達科他、俄亥俄、南卡羅來納州、南達科他、田納西、猶他和懷俄明美國等16個州宣布提前結束聯邦失業給付。

這些州都有一個共同點，他們的州長都是共和黨籍，由蒙大拿州在5月4日擊發第一槍。他們決定放棄龐大的聯邦資金，這表示當地失業的居民將收不到額外的補貼。各州將提前至少兩個月退出該方案，視各州而定，最早在6月12日，最晚的將在7月10日終止這項措施。

民主黨在實現完全執政後，於今年早些時候通過名為《2021年美國援助計畫法案》 （American Rescue Plan Act of 2021），也就是規模高達1.9兆美元的新一輪新冠紓困振興方案，其中最受到關注的措施包括向美國人直接發放1400美元現金，以及將《新冠援助、救濟和經濟安全法》（CARES Act）之每周加發300美元的聯邦失業給付措施延長至9月6日勞動節。

這16個共和黨州將終止每周加發300美元失業救濟金的政策，預估近200萬人的福利將受到影響，總計約110億美元的聯邦資金即將斷流。

有些失業勞工仍可以繼續請領各州自己的失業給付，其給付額通常是失業前薪資的一半。根據美國勞動部的數據，3月份平均每人每周請領的州失業給付為350美元。不過，各州在這方面的差異不小，就選擇退出聯邦失業救濟方案的州而言，各州失業給付介於密西西比州的每周195美元到北達科他州的480美元不等。

有些勞工可能失去所有失業援助，例如某些長期失業者，其用掉的州給付已達上限，以及零工工作者、自營（self- employed）業者、自由業和其他請領新冠失業援助金的人。

經濟復甦強勁 雇主卻面臨缺工問題

這些州長表示，勞動力短缺是促使他們決定退出聯邦資金計畫的主要原因，他們認為失業救濟金過高，變相鼓勵人們不用急於找工作，讓企業難以填補職缺。

阿拉巴馬州州長Kay Ivey上周表示，該州已經對聯邦政府發出30日的提前通知，讓大家回去工作的時候已經到了。」

密蘇里州州長Mike Parson上周宣布這項決定時表示，雖然這些福利措施旨在疫情高峰期間提供失業者額外的財務援助，但它們原本就是臨時措施，持續發放反而加劇現在所面臨的勞動力問題。

美國企業界也有相同的看法，美國商會日前呼籲全國終止這項聯邦援助。

那麼美國的勞動力真的吃緊嗎？部分經濟學家認為目前難以從現有數據得到答案，但是證據顯示勞動力短缺確實是現在進行式，至少對某些地區和某些產業而言。

在經濟強勁復甦之際，美國勞工部5月初公布4月非農就業僅增加26.6萬人，遠遠不及市場預估的百萬水準，且失業率不降反升至6.1%。

根據美國勞工部上周二公布的職缺和勞動力流動調查(JOLTS)報告，美國3月份的職缺數較2月大幅增加59.7萬個或8%，達到812萬個，創下歷史新高，但雇用數僅增加21.5萬個或3.7%，只略高於600萬個，顯示隨著美國經濟重啟，勞動力需求十分強勁，但勞工重返工作崗位的速度卻遠遠落後，雇主正陷入人力緊缺的困境，恐將阻礙美國正蓬勃復甦的經濟。

休閒和餐宿業的人力短缺情況最為嚴竣，連鎖速食店麥當勞和Chipotle等公司在招工時，甚至得祭出加薪和獎金等福利來搶人。

某些州的缺工情況似乎比其他州更明顯。例如率先宣布將提前終止每周加發300美元聯邦失業給付的蒙大拿州，其就業市場已接近疫前水準。許多決定提前取消這項聯邦福利的州，其失業率低於全國平均值6.1%。目前美國整體失業率仍較疫前的3.5%高出近1倍。(2-1)

(時報資訊)