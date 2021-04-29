高雄市長陳其邁今天偕同經濟部長王美花前往高屏溪攔河堰視察抗旱水井，並到澄清湖了解蓄水情形，陳其邁表示，5月7號前可望讓澄清湖由現在的161萬噸儲水，再增加到滿水位260萬噸，這樣就可以有多餘水源做調度。

陳其邁表示，經濟部長王美花指示5月底前增加高雄約每日48萬噸用水的目標，高雄市負責的32口井，將要求在5月中旬先達到9.6萬噸的32口井的鑿井工作，市府會嚴格督促來執行，總體開源所增加的不管是高屏溪攔河堰的取水，或是伏流水或是鑿井，市府目標是在5月7日讓澄清湖能夠由現在的161萬噸的儲水，再增加到滿水位的260萬噸，這個是在開源再加上節流。

陳其邁指出，累計從4月1號到目前為止，高雄市已經節水達到1.7座的澄清湖的水庫容量，在開源節流市民配合下，相信高雄市對於現在橙燈不進入紅燈是有信心的，也希望梅雨或下雨天候，可以較快讓高雄水情反轉變好，這是大家所期待的，若沒有下雨就開發水源，至少估算到6月中旬不成問題，若有下雨，高雄市也是第一個水情反轉變好的城市。

至於是否還會從鳳山水庫再增調5萬噸的水來供應給民生用水，陳其邁強調，鳳山水庫的民生用水是經過兩道的處理程序，水質也符合自來水水質的標準，總體開發水源的部分，還是要多元的配套方式，包括增加高雄市伏流水，包括地下水的抽水，總體來看，整體的供水才能夠穩定，畢竟東港溪主要還是在做工業用水，只是這次在水情嚴重時應急支援，長遠還是要從其他較上游處去取水。

(中時 )