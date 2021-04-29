安平開台天后宮今天舉行祈雨大典。(曹婷婷攝)

台南安平開台天后宮今天依循古禮祈雨，台南市長黃偉哲率市府局處首長、原南市6區區長、原南縣31區宮廟一起祈雨，向上天敬呈雩禳請雨疏文及「商羊起舞」大典，期盼天降甘霖。

黃偉哲表示，很多事情既要盡人事但也要看天，強調市府積極採取節流與開源的各種措施，現階段還是最希望老天垂憐能夠讓天降甘霖，讓水庫吃飽，稍解旱象。

黃偉哲說，近日雖有零星降雨，但水庫進帳不多，市府積極採取節流與開源，不過，很多事情要看人也要看神，再怎麼節水，1天省個1萬噸，也比不上下一場雨就能帶來百萬噸水，這部分還是需靠老天力量幫忙。

黃偉哲提到，近日針對高耗水產業祭出限水措施，希望業者共體時艱，針對業者受到的衝擊，市府積極尋找中央資源提供協助，也積極媒合再生水取用，希望把衝擊降到最低，對停止供水造成部分加油站、洗車業者的不便，他也表示歉意，但希望業者體諒。

安平開台天后宮主委盧友禮上周向神明擲筊請示，舉辦道教「雩祭」祈雨古禮獲應允，祈雨大典今天上午10點舉行，由道長王德和、王浤儒引導黃偉哲、各局處首長、各區長、里長、民意代表、盧友禮及安平10角頭和各界人士，晉呈「雩禳請雨疏文」祈請上天普降甘霖賜福風調雨順，全市37區代表宮廟也同步上疏文，向上天祈雨。

(中時 )