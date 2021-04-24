全聯以超市龍頭之姿，連續2年推動「料理之王」大賽，今（24日）舉辦線下準決賽，總獎值超過百萬元，是少見的高額獎金料理賽事，不只推廣優良食材，也提供選手舞台，全聯行銷部協理劉鴻徵表示：「希望能透過比賽帶動在家料理成為風潮。」。

今年經過1個月初選募得逾1800篇食譜，較去年1200篇多，從中評選出10位參賽者參加線下準決賽，以全聯買得到的「紅肉、白肉」發揮創意，在40分鐘內完成2道料理，最終由白睿騰、吳貞蓁、謝靜儀、曾心怡、胡劉柏佑5位得到特優，每人除了獲頒5萬元，還可於30日參加《料理之王2》選秀節目，爭奪最高逾20萬元的獎金和獎品。

全聯料理之王線下準決賽以紅肉、白肉為食材，讓參賽者完成不同的創意料理。（全聯提供）

這次評審團有亞太十大國際黃金名廚阿發師、君品酒店米其林星級主廚王輔立、美食評論家韓良憶，3位都肯定參賽者在40分鐘內要做出2道料理，需克服時間和場地的困難，平均還可達到80分實屬不易，不管是古早味或泰式料理等，都可吃出均衡風味，也能吃得到創意。

全聯料理之王選出10名參賽者，今舉辦線下準決賽。（全聯提供）

歷年來全聯多次舉辦線上食譜募集活動，活動參與人次累計超過2000人，順勢帶動全聯食材業績成長約10%，劉鴻徵表示，希望能讓年輕人也學會做菜，使得下廚料理成為生活的一部分，也期望未來「料理之王」成為重要的料理大賽之一。

(中時 )