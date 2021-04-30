王喬尹在「2020客家流行音樂大賽」榮獲貳獎的歌曲〈伸手就摸著月光〉MV中展現繪畫天份，原來她小時候家裡開漫畫店跟遊樂器店，這兩件事情成為她生活中很自然的事情，耳濡目染之下就愛上繪畫，她常幻想自己是《福音戰士》綾波零或《美少女戰士》金星仙子，可能因此也開啟她對演戲的興趣。近年來她一直維持寫歌創作，除了商演與戲劇邀約外，王喬尹也嘗試幕後製作的學習，她認為如果這項工作要做一輩子，就要朝著多元方向發展：「但也不能保證我現在的想法不會變，也有可能過幾個月交了個男朋友就閃婚。」

創作〈伸手就摸著月光〉時，王喬尹正逢人生撞牆期，躲回老家三天躺在床上一直哭，家人體恤她也沒敢多問，只能照三餐送飯，耍廢三天後的她突有創作靈感與想法，於是寫出這首歌向貝多芬致敬。畢業於台藝大戲劇系的王喬尹，大學四年期間接觸舞台劇、微電影、廣告等，決定經營歌手身份後就較少演戲，她表示當初認為這兩個領域都需要全神貫注，直到發行專輯後，內心有一股能量想要靠演戲再度把它釋放出來，因此在MV中演得很過癮。

王喬尹日前拍攝〈伸手就摸著月光〉MV。（新視紀整合行銷提供）

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