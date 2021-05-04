金門岸巡隊1日下午在烏沙頭海灘發現一頭約100公斤的海漂豬屍。（金門縣防疫所提供）

金門縣防疫所除針對現場人員、車輛及器械進行消毒外，也監控金寧鄉1家養豬場，所有豬隻均未發現異常現象。（金門縣防疫所提供）

海漂豬檢出非洲豬瘟分布圖，顯示金門迄今已有13例。（金門縣防疫所提供）

金門烏沙頭海灘1日發生一頭海漂死豬，農委會家畜衛生試驗所今日檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與大陸分離病毒株相似度達100％。金門縣防疫所除針對現場人員、車輛及器械進行消毒外，也監控金寧鄉1家養豬場，所有豬隻均未發現異常現象。

縣防疫所在1日下午接獲金門岸巡隊通報在烏沙頭海灘發現一隻約100公斤海漂豬屍，立即派員赴現場執行檢體採樣及消毒作業，並就地焚燒掩埋。這也是非洲豬瘟疫情爆發以來，金門地區海漂死豬檢出病毒的第13例。

縣防疫所指出，海漂死豬現場周邊半徑3公里內有1家養豬場，金寧鄉公所獸醫師臨床健康訪視，並未發現豬隻異常現象。

縣府說明，為確保產業安全，農委會依動物傳染病防治條例規定，即日起暫停金門地區豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品輸往臺灣本島及其他離島，至少1周管制期。

但經農委會認定符合「金門地區偶蹄類動物加工產品銷臺風險評估」規範之生產業者包括聖祖股份有限公司、喬安牧場股份有限公司、良金實業有限公司、老農莊食品有限公司、高坑有限公司、金佳旺食品有限公司、一來順貢糖、允懋實業有限公司、心安心食品有限公司、圓頭食品有限公司、天下貢糖廠、正天一貢糖廠、天之桂貢糖廠、天工貢糖廠、天王貢糖廠、紅高梁餅店、金瑞成貢糖廠、喜相逢燒餅、閩式燒餅、瑞源燒餅舖、古早味燒餅、金一燒餅、金門源興燒餅、張家小籠包燒餅、源林、三寶齋燒餅、金順興燒餅、牛二爺牛肉麵專賣店、造事生活工作室、金來寶食品行之偶蹄類動物加工產品，仍可輸往臺灣本島及其他離島。

(中時 )