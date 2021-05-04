演習科目是想定中油1艘大型輸油船隻在料羅港進行作業時，因為油管破裂造成10公秉油料外洩，導致海域大範圍的汙染。（李金生攝）

演習科目是想定中油1艘大型輸油船隻在料羅港進行作業時，因為油管破裂造成10公秉油料外洩，導致海域大範圍的汙染。（李金生攝）

救災人員緊急消除油汙，減低海洋生態破壞。（李金生攝）

救災過程包括海上污染評估與圍欄、岸際污染物沖洗與回收，以及環境監測在內。（李金生攝）

演練過程也模擬救災人員不慎落海，海、陸應變同步啟動。（李金生攝）

海域年度大型演練的重點在熟練SOP及各單位橫縱向整合工作。（李金生攝）

金門海域曾因兩岸大船擱淺、偷排廢油，多次發生嚴重海域汙染事件，縣府與金防部等11個中央駐金單位今天下午在料羅港聯合演練救災，期待做到有備無患，確保海洋生態和資源永續利用。

這項年度大型防汙救災演習由金門縣環保局、消防局及中油公司金馬行銷中心共同承辦，總計動員縣府、金防部及中央駐金等11個單位90餘人參加，內政部次長陳宗彥率同國防部、交通部、環保署、原委會等中央13單位22位學者專家跨海指導。

演習科目是想定中油1艘大型輸油船隻在料羅港進行作業時，因為油管破裂造成10公秉油料外洩，導致海域大範圍的汙染。環保局等單位立即啟動應變機制，動員軍警消、海岸巡等單位排除狀況，過程包括海上污染評估與圍欄、岸際污染物沖洗與回收，以及環境監測在內。

同時，演練過程也模擬救災人員不慎落海，海、陸應變同步啟動，海巡船隻穿梭來去，陸上救護車輛接駁送醫，整個過程一氣呵成，綜合性演練十分逼真順利。

副縣長黃怡凱強調，這項演練的重點在熟練SOP及各單位橫縱向整合，希望做到平日完善準備工作，一旦災害發生臨危不亂，將可能的損害減至最低程度，給鄉親一個安心、安全的生活空間。

(中時 )