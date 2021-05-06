台北市1名從高雄北漂工作的男子去年6月騎車行經內湖某路口時違規左轉，遭警方鳴笛攔查，但他卻直行不理警方，事後遭開罰600元與1萬元；男子收到罰單無奈上訴，他說該路口待轉區不易看見，轉彎後旁邊有其他車輛，認為警方並非攔查他；法院認為警方在男子轉彎行駛一段路後才上前攔查，認定男子非故意逃逸，判免罰1萬元罰單。

判決書指出，該男子去年6月在台北內湖區康寧路三段與安康路口違規左轉進涵洞，警方看到後拿紅色指揮棒對他鳴哨攔查，但他卻直接騎走，事後警方以法開罰600元違規左轉與1萬元拒絕攔停逃逸罰單；男子收到罰單後提出行政訴訟，主張以他的身高，未看到待轉格，轉彎後也沒看到警方上前攔查。

不過高雄市政府交通局則表示當地兩段式左轉的交通標誌共3個，就算沒看到待轉格也會看到交通標誌，且根據警方密錄器，警方當時已吹哨2次，又拿紅色指揮棒指男子，足以讓對方確知要攔查。法院認為，該處兩段式左轉標誌周圍並無遮蔽物，可清楚辨識，認定男子仍須繳600元罰單。

此外，根據當時的影片，法院認為男子並非一違規就被攔查，而是已行駛一段路程，且男子左側還有2輛汽車行駛，因此主觀上有可能不知道警察是在攔檢他，法院以此認定男子無故意逃逸拒絕受檢，將此部分罰單撤銷，免罰1萬元。可上訴。

(中時新聞網)