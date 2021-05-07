一名女子在返回租屋處時，遭盧男從後方緊抱襲胸，嚇得當場尖叫。（翻攝畫面／袁庭堯高雄傳真）

4月高雄出現一名密集犯案的襲胸之狼，2個小時內在鼓山、三民區連續犯案4次，連60歲婦人都不放過。警方調閱監視器、逮獲盧姓男子，發現他還涉及屏東火車站女廁偷拍案，依性騷擾防制法罪嫌移送高雄地檢署，高雄地院認定恐有再犯之虞、裁定羈押。

警方查出，22歲的盧男4月13日晚間8點半騎機車行經高雄市鼓山區博愛一路，見一名女子獨自在巷口附近，故意騎到女子身旁，突然伸手強摸女子胸部後加速逃逸。事隔不到10分鐘，盧男又在鼓山區凹仔底公園前，對一名走在路邊的女子伸出魔爪，犯案後再度逃逸。

接著，盧男騎車轉往鼓山區裕豐街，又見一名女子落單，盧男竟從後方強抱該名女子、抓捏胸部。 一個小時後，盧男轉往三民區漢口街，又鎖定另一名女子，趁其準備回租處時，從後方緊抱襲胸，犯案後又再度脫逃。

高雄市三民一、鼓山警分局追查連續涉案的襲胸狼，才逮捕他到案，發現他4月21日曾在屏東火車站，偷拍女子如廁落網，但交保後，4月26日下午，又在高雄市三民區松江街，趁1女子要上轎車，阻止女子關車門，再對女子襲胸性騷擾。

三民一、鼓山警分局事後循監視器畫面逮捕盧男，警方查出，盧男在高雄市區瘋狂襲胸後，4月21日在屏東火車站女廁涉嫌偷拍女子如廁被逮，交保後4月26日又在高雄市三民區松江街對一名正要上轎車的女子襲胸。

遭盧男侵犯的女性，從20歲到60歲都有，檢方認為盧男惡性不改，依性騷擾防制法罪嫌聲押，法官以他有再犯之虞裁定准押。

(中時 )