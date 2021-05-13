2021-05-11中視2300即時新聞現場-永大機電前董座涉內線 檢調兵分13路約談12人

女子穿著低胸上衣現身北檢，相當引人注目。（截自中視新聞畫面）

台灣最大電梯企業永大機電爆內線交易，前董事長許作名等高層11日移送台北地檢署新聞，意外受到關注，連「宅神」朱學恆都在臉書分享。不過眾人關注焦點不在案件本身，而是其中一名女子穿著低胸上衣現身，超凶車頭燈迅速吸引目光，網友全歪樓：「真不愧是『永大』」、「永大明明就是台灣車燈廠」、「謝謝記者、攝影大哥」。

永大機電2018年10月26日在公開資訊觀測站公告「本公司對Hitachi集團擬公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明」的重大訊息，揭露日立集團擬以每股60元價格公開收購永大38.32％至88.32％股份。重訊公開前，前董事長許作名等15人涉嫌利用本人或借用他人證券帳戶，大量買進永大公司股票，各自獲利30至60萬不等，涉犯《證券交易法》內線交易，11日移送北檢。

「宅神」朱學恆在臉書分享這則新聞：並寫道：「苦中作樂：這則明明很無聊的新聞為何點閱分享異常的高？」。

原來在移送北檢的眾人中，一名長髮女子格外吸睛，身材姣好的她穿著低胸上衣，超兇車頭燈比現場記者的閃光燈還亮，讓人難以忽視。

這名女子叫做劉臻，檢方懷疑，建昇財稅聯合會計師事務所協理楊淑芬疑從永大財務部張經理處得知內線消息後買股；楊淑芬再透過媳婦劉臻協助處理買股的提匯款業務，劉臻起初被列為證人約談，但訊後改列被告移送地檢署複訊。

網友們看到這則新聞忍不住熱烈回應：「朱大，對於車頭燈工業的財經新聞，也有涉略，佩服佩服！！」、「不說我還以為是車頭燈龍頭內線交易呢」、「永大明明就是台灣車燈廠，永遠都請最大的」、「我相信這間事業做很大........看員工就知道」。

還有網友稱讚：「謝謝記者、攝影大哥，一生平安、快樂！」、「來勢胸胸，想必胸有誠竹，果然是分散焦點解決問題的。這篇是難得的-祝記者，攝影大哥，一路平安快樂。致敬業」、

(中時新聞網)