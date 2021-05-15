宅神朱學恒。(資料照)

經濟部長王美花14日出面說明513大停電的調查結果，初步調查結果為人為疏失。（資料照/鄭任南攝）

經濟部長王美花昨(14日)說明13日全台停電事故初步調查，證實是人為疏失，有一名台電員工在進行輸配電容量工程時「按錯開關」，導致電壓驟降。宅神朱學恒今(15日)在臉書談論此事，他說，「結果你告訴我這種全國的大停電意外只是因為一個員工按錯鈕？前面的所有錯誤都沒有責任？基層員工最好甩鍋是吧？高官沒有責任嗎？」

對於這場停電大禍，王美花14日在記者會中表示，路北超高壓變電所正在進行輸電電線容量擴充工程，原本要做一個竣工檢查跟測試，台電同仁本來要開啟編號3542隔離開關，因為誤操作編號3541的隔離開關，造成輸電設備匯流排產生接地故障事件，電力系統電壓突然驟降，進而引起就近興達電廠4部機組跳機。台電則強調，現正進行事故細部調查，台電不會逃避所有責任，將待確切責任歸屬釐清，持續與社會說明。

對於此事故的調查，宅神15日在臉書說，「這世界上的事物沒有偶然只有必然，當整體國家的能源政策錯誤，硬是把核電關閉，只吹捧不能隨時待命的綠能，只會粉飾太平，導致電力出現缺口，整體產業的電力需求量又越來越大，危機必然會發生。」

宅神更連問了四個問題，質疑「結果你告訴我這種全國的大停電意外只是因為一個員工按錯鈕？前面的所有錯誤都沒有責任？基層員工最好甩鍋是吧？是誰把系統搞成按錯一個鈕就會全國大跳電的，高官沒有責任嗎？」這篇貼文曝光一小時的時間，已有超過200則留言，不少人都說，「原來讓一個電廠全部跳機只要一個人跟一個按鈕，厲害了」、「內行的都知鬼扯，這麼重要的開關，絕不可能是一個人就可以『誤』開或關」、「台灣不缺電，只是輪流供電」、「歷史都是這樣相同，總是要拉一個基層來背鍋，不然檢討報告沒辦法蓋章建檔」。

王美花認513大停電是「人為疏失」 台電賠4.7億超過815方案曝光

(中時新聞網)