北市社區淪陷！萬華茶館2女子確診 直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」

國內今日新增13例本土個案，台北市萬華區阿公店成為新重災區，繼昨日爆出2例後，今日再新增3例。台北市長柯文哲指出，萬華分局轄下172家清茶館、飲酒店明起停業3天，完成消毒和役調後才能申請復業，同時也匡列出高危險傳染區， 北到桂林路、南到和平西路3段、東到康定路、西到梧州街，民眾在此不得脫下口罩交談、飲食。

北市府下午舉行防疫因應記者會，柯文哲指出，疫情繼續擴散，萬華青茶館相關確診人數已達到6例，今早萬華分局已經列清冊，轄下172家清茶館和飲酒店，全面暫時停業3天，待完成消毒跟疫調，並觀察3天內的疫情變化再做調整。

柯指出，現已匡出高危險傳染地區，範圍北到桂林路、南到和平西路3段、東到康定路、西到梧州街，全面停止3人以上民眾在此群聚，此範圍也不得脫下口罩，飲食、合唱等行為都禁止，在此區域之外，也建議減少群聚餐飲行為，目前尚無罰則。

柯說，如果在此地區，覺得身體不適，有發燒、流鼻水等症狀，可以到市立聯合醫院中興院區與西園醫院做快篩。疫情持續擴大，呼籲民眾不要恐慌，雖然未來不知如何變化，務必要保持冷靜，在未來3天儘量減少群聚活動，讓傳染鏈斷掉。

副市長黃珊珊補充，現已在3點半出發公告，宣布萬華區172家業者於14日到16日暫停營業，並落實實名制，環保局去店內消毒完畢後、確認有實名制後，業者才能提出申請恢復營業。其他行業部分，所有營業場所都要實施實名制，市府也會加強查核，會優先到八大行業和夜店檢查。

黃說，目前各大校園，建國假日花市、玉市及藝文特區，社區關懷據點、老人服務中心及長青等課程及共餐，住宿式老人安養、身障及長照機構停止探視，樂齡中心、樂齡學堂及成人基本教育研習班，還有南港茶葉製造示場、鐵觀音包種茶研發推廣中心、關渡自然公園等地。現已準備20輛防疫巴士，隨時供大量居家檢疫、隔離者使用。

社會局長周榆修說，萬華艋舺公園共有109位街友被納入訪視名單，社工將每週夜訪1次，協助發放口罩，即起到6月8日前，每天凌晨4點、晚間9點都會為街友量測體溫，若有人出現相關症狀，將在不違反意願下陪同採檢，萬華收容中心也已準備完畢。資訊局長呂新科則呼籲，民眾可使用台北通APP進入北市部分場所，能有效率落實實名制。

(中時 )