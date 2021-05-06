110年國中教育會考將於5月15日、16日舉行，高巿府教育局6日指出，高雄考區有2萬2722位考生，在高雄高中等21所考場、706間試場（含備用試場）應考。教育局同時公布10項注意事項，包括除了身心障礙、重大傷病或突發傷病經考區試務會同意者外，一律禁止家長陪考。

教育局指出，今年高雄考區國中教育會考報名考生人數計2萬2722人，集體報名2萬2600人，個別報名122人。共設置21所考場，計706間試場（含備用試場），分別在高雄高中、高雄女中、左營高中、前鎮高中、中山高中、小港高中、新莊高中、三民高中、高雄高商、高雄高工、三民家商、中正高工、楠梓高中、海青工商、鳳山高中、岡山高中、旗美高中、鳳新高中、岡山農工、旗山農工、鳳山商工等。

因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情應變事宜，教育局長謝文斌6日也特別提醒考生10項注意事項：

一、本次試務除了身心障礙、重大傷病或突發傷病經考區試務會同意者外，一律禁止家長陪考。考生若為自主健康管理期間(不含經醫院安排採檢未獲結果者)或於現場量測有發燒（額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度）情形、或有嚴重呼吸道疾病等具感染可能考生，須遵從考場指示移至「第二類備用試場應試」，不得因此措施要求任何補償。

二、為配合防疫工作，請考生務必提早至少半小時到考場，避免因入場及體溫量測作業影響考試時間。

三、考生於試場內應全程配戴口罩，監試委員核對考生資料時，須配合監試委員指示，暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，經查驗身分後戴回。經勸導仍不配合者，依「110年國中教育會考違規處理要點」第十二點，該科考試不予計列等級或級分。

四、英語（聽力）考試照常施測，試題開始播放後，考生即不得入場，考試結束前(含試題重播期間)，考生不得提前離場。

五、國文、數學、社會、自然、寫作測驗與英語(閱讀)，每節測驗正式開始後20分鐘，遲到者不得入場，而且每節測驗正式開始後30分鐘內，不得提早離場。如果考生違反上述規定，該科測驗將不予計列等級或不予計級分。

六、考生記得攜帶准考證及自備文具進入試場，文具不得在試場內向他人借用，文具包含：黑色2B鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的筆、 修正帶(液)、三角板、直尺、圓規等。

七、非應試用品（如教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙、穿戴式裝置及具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響之物品）一律不准攜入試場。若不慎攜入試場，於考試開始前，須放置於試場前後方；且電子產品須先關機或拔掉電池。

八、考生應試時不得飲食、抽煙、嚼食口香糖等，若因生病等特殊原因，迫切需要在考試時飲水或服用藥物時，須於考前持相關證明經監試委員同意，在監試委員協助下飲用或服用。

九、考生應詳細閱讀准考證背後的試場規則，並遵守各項試場規定。准考證如有遺失或毀損，請考生務必於考試當日攜帶本人身分證件及2吋照片（應與報名時同式）一張，向各考場學校試務中心申請補發，准考證請妥為保存，測驗結束不再補發。

十、依法執行居家隔離、居家檢疫及自主健康管理（經醫院安排採檢未獲結果者）期間涵蓋國中教育會考考試日期（110年5月15日、110年5月16日），一律不得參加考試及有關作業，是類考生於期滿後，一律參加110年國中教育會考補行考試。參加補行考試的考生，入學時採外加名額方式，不影響其他考生權益。

另外，試場分配表與考場平面圖將於5月14日下午3時至5時公布，考生可於上述時間至應試考場查看環境，但不得進入試場。如考生於試務當日突有發燒或身體不適情形，可由國中考生服務隊通報各考場試務中心，由考場護理人員及試務工作人員視考生身體狀況協助應試事宜。

今年因應防疫工作，試場冷氣全面開放（冷氣出風口朝上），試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分為原則，確保試場通風良好，並能維持適當之室內溫度；惟為降低周邊噪音及非預期干擾，英語（聽力）考試期間將短暫關閉試場內四個角落的窗戶，以維持考試公平性。

教育局已請各考場學校於試務前、試務中及試務後落實消毒作業，讓考生得有安全環境參與應試。國中教育會考成績通知單將於6月4日送出並同步開放網路成績查詢，應屆畢業生請向原就讀國中領取，非應屆畢業生則由高雄考區試務會（前鎮高中）於當日寄發。

(中時 )