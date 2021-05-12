花蓮縣環保局密集到車站、東大門噴灑消毒水。（花蓮縣環保局環提供／王志偉花蓮傳真）

人口出入眾多的花蓮火車站，成消毒重點區域。（花蓮縣環保局環提供／王志偉花蓮傳真）

新冠肺炎國內疫情持續升溫，社區不明感染源陸續爆發，花蓮縣政府提升各項防疫措施，針對往來遊客最多的花蓮大門戶「花蓮火車站」以及「東大門夜市」、「太平洋公園」等地區加強消毒；花蓮火車站站林德香表示，車上禁食，即日起全面暫停各列車上（觀光列車除外）販售臺鐵便當，同時停辦乘客票訂或電話訂購便當服務。

林德香表示，在列車人數管制上，自5月15日起，城際列車取消站票，因花蓮車站出入人數多，在場站及列車消毒面，除每日至少1次對站體設施進行全面消毒工作外，各車站內旅客密集接觸的區域及設備、廁所等進行擦拭，次數均予以加倍提升，且尖峰時段將派員常駐加強消毒。有關列車清潔消毒，每日至少清潔消毒1次，每月4次進行全面深化消毒車廂。如有疑似患者搭乘的列車將，立即下線並全面消毒。

花蓮縣環保局今天下午也針對往來遊客最多的花蓮大門戶「花蓮火車站」前、後站，動員12名消毒人員及2台推拉式消毒機、1台背負式噴藥機及1臺車載式噴藥機，前往車站大廳、廁所、候車區及站前公園的座椅、扶手、欄桿等處，展開消毒作業。

因應國中教育會考，除了持續要求相關單位確實做好防疫工作外，由環保局協請所在考區（花蓮市、玉里鎮、光復鄉）清潔隊進行防治作業，配合國中教育會考結束（5／16）針對校園周邊環境加強消毒，全力做好防疫工作。此外，對於觀光客眾多的東大門夜市及太平洋公園周邊區，環保局每日擴大消毒區域及提高消毒頻率。

(中時 )