新竹縣政府為了促進青年的結婚及生育率，今年以「街角遇到愛」為主題，推出聯誼3部曲，首場「影像文青街－花現浪漫」即將在5月22日登場，開放單身男女各20人參加，即日起至5月18日中午12點開放報名，也邀請青年朋友欣賞桐花主題裝置藝術展。

新竹縣長楊文科上任後，成立青年事務中心，其中一項重責大任就是促進青年聯誼，近2年來也舉辦6場聯誼活動，促成一對男女成為情侶，進而步入禮堂。聯誼活動也受到歡迎，今年活動也將於近日登場。

教育處指出，今年活動以街道為核心，規畫3場聯誼，第一場「影像文青街－花現浪漫」搭配桐花祭活動，邀請單身男女欣賞桐花主題裝置藝術展，漫步創藝市集及欣賞浪漫經典電影，即日起至5月18日中午12點止，開放線上報名。

第2場次預計8月底至9月初，於竹北水圳公園登場，主題為「野餐音樂街－像極了愛情」。第3場次活動則預計在10月舉辦，並以「愛戀運動街－相約心球」為主題，讓平時有運動習慣或對運動有興趣的青年男女得以相互交流，也邀請青年進入球場，欣賞攻城獅籃球隊的賽事。

目前第2、3場次活動尚未開放報名，詳細資訊可上「新竹縣政府教育處青年事務中心」臉書粉絲專頁，或洽詢新竹縣政府教育處青年事務中心，03-5518101分機2893、2895查詢。

(中時 )