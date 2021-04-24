高雄一名16歲少女利用領款漏洞，偷拿男友阿嬤存摺印章、雙證件，分9次到高雄地區農會輕鬆提領208萬元，爽買名牌包、黃金，事後遭阿嬤發現報警逮獲。警方表示，少女掌握金融機構通報漏洞，提領過程又合法，全案只能依竊盜罪移送，少年及家事法院審理後裁定收容。

少女去年起陸續借住楊姓男友的家，對男友的爸爸及72歲的阿嬤均相當友善，嘴巴甜更得人愛。今年4月阿嬤想要領錢時，發現藏放的農會存摺、印鑑都不見，去農會補申請時，才驚覺戶頭辛苦存下的208萬元老本全被提領一空，嚇得趕緊報警。

農會櫃員表示，一名16的少女今年3月起，陸續拿阿嬤的存摺印章來提領現金。櫃員詢問為何不是阿嬤本人來領錢，少女還拿出阿嬤的雙證件，表示「阿嬤沒空！」。為了取信櫃員，少女還故作不耐煩、假裝打電話給阿嬤，成功騙過櫃員。

警方表示，少女分9次將阿嬤戶頭提領一空，每次數萬元至數十萬元不等，某一日甚至早上領25萬元、下午領35萬元，每次盜領完還會刻意把存摺印章物歸原位，直到領光才沒放回去。

警方最後在台南的髮廊，逮獲正在爽爽洗頭的少女，發現少女身上竟有價值數萬元的GUCCI與GUESS名牌包。最後只在少女2名朋友家中追回一批黃金、精品及35萬元現鈔。

一般人提領超過50萬，銀行就會向調查局的洗錢防制處申報。金管會也曾表示，若民眾分次提領、具可疑性，即使一次沒有超過50萬元，銀行還是要申報。農會沒有直接向當事人求證就讓毫無血緣關係的少女代領，是否涉及疏失，後續檢警也要追查。

(中時 )