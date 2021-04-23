台中捷運綠線試營運今（23）日進入最後一天，根據台中捷運公司統計，截至昨（22）日為止，試營運期間累計運量已達204萬人次。台中捷運公司提醒民眾明(24)日是籌備日，捷運綠線停止服務一天，25日上午舉辦通車典禮後，中午12時正式通車，台中市長盧秀燕迎接全台各地的民眾來台中搭中捷吃美食。

文心森林公園站（樹海）

台中捷運25日通車 18站沿線美食景點多

捷運綠線自3月25日起展開為期30天的試營運，開放民眾免費搭乘，截至昨日，試營運期間累計運量已達204萬人次，平均日運量約7萬人次，許多民眾把握免費試乘的最後機會，本週運量明顯較前3週增加，今日是試營運最後一天，全日運量可望再衝高。

台中捷運綠線從高鐵台中站至北屯機廠站，共有18站，串連高鐵與台鐵（大慶站、松竹站轉乘），沿線有2間Cosco美式大賣場、豐樂公園、文心森林公園（戶外圓滿劇場）、公益路商圈、新光三越、大遠百、崇德路商圈等，透過市區公車還能就近轉乘到國家歌劇院（市政府站）、逢甲夜市（文心櫻花）、中央公園（文心櫻花）、洲際棒球場（文心崇德站，該站也是中信兄弟球隊的主題車站）等景點。

中捷公司表示，捷運綠線自25日12時起正式收費營運，起程票價5公里內20元，後續每2公里增加5元，票價最高50元，提醒旅客攜帶電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）乘車，並記得加值，全線18座車站均設置加值售票機，提供電子票證加值及販售單程票，旅客詢問處亦販售電子票證及提供加值服務；另外，持敬老愛心卡與愛心陪伴卡同行或台中市兒童卡搭捷運同享5折優惠，且台中市敬老愛心卡可扣點數免費搭，歡迎多加利用。

此外，為讓運輸資源發揮最大效用，台中市政府交通局已針對捷運沿線新闢5條公車路線，並調整10條公車行駛動線及停靠站點，自4月26日起，與捷運高重疊的800及53路更將進行大幅度調整及轉型，以「綠」字開頭重新編號，800路調整為「綠1」，起訖點不變，53路調整為南北2段，北段為「綠2」、南段為「綠3」，轉型捷運接駁公車，提升大眾運輸使用率。

(中時新聞網)