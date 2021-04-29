中捷公司董事長林志盈（右）強調，中捷將儘力維持每年在6億多元的虧損，並致力推動非票務收入。（陳世宗攝）

台中捷綠線運量除25日正式營運當當天超過3萬人次外，翌日起每天平均運量都跌破3萬人次大關，29日於市議會交通地政委員會中，引起市議員陳淑華、楊正中等人憂心，如運量持續未提升，中捷虧損恐從6.5億元到增加8億元。中捷公司董事長林志盈說，將推動非票務收入的其他業外收入。

陳淑華說，捷運綠線正式營運後，搭乘人數除通車當天有3萬7534人次外，已連續3天跌破每日3萬人次大關，遠低於捷運公司預估運量；去年提出預算時，是以每日運量5萬1000人次搭乘預估，預估虧損6億5000萬元。如搭乘人次無法提升，那虧損恐將擴大。

陳淑華指出，綠線每日少了2萬至2萬5000人次搭乘，票務收入每年將減收約2億1000萬元甚至加鉅；台中市捷運虧損將擴大到每年高達8億5000萬元以上，將使台中市背負更重財政負擔。主席市議員楊正中認為，早期對捷運的運量估計都是灌水，他認為運量將會逐日遞減。

中捷公司董事長林志盈強調，傑運綠線正式營運，目前只是第一個禮拜，相信30日起及五一勞動節連假，捷運的搭乘運量將會提升；中捷公司將儘力維持每年在6億多元的虧損，將致力推動非票務收入，如場站及車廂廣告等業外收入彌補虧損。

(中時 )