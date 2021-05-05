台中市長盧秀燕今日在副市長令狐榮達及各局處代表陪同下，會見歐洲經貿辦事處長高哲夫一行人。（盧金足攝）

歐洲經貿辦事處長高哲夫5日率團至台中市政府拜會市長盧秀燕，邀請市府於9月30日共同舉辦「前進投資歐盟─台中論壇」、10月中旬舉辦「台灣歐盟環境與科技論壇」等活動，相互交流離岸風電、綠能、文化等議題，盼尋求合作機會。盧秀燕表示，歡迎歐盟相關論壇活動在台中舉辦，市府將全力協助，期盼未來與歐盟有更多合作空間，加深雙方情誼。

盧秀燕表示，台中與歐盟關係密切，例如每年和民間合作舉辦台中歐洲影展，今年已是第10屆，對台灣民眾認識歐洲文化很有幫助；市府也已舉辦多年爵士音樂節，邀請歐洲團體演出。

此外，台灣鼓勵發展風力發電，而中部海域相當穩定，很多歐洲國家到台中投資設置風力發電；另捷運是台中重大基礎建設，近期第一條捷運剛通車，而歐洲捷運發展成熟，未來希望有機會合作。

「歐洲綠能發展相當有遠見」，她曾於2019年率團赴英國考察，英國政府已決定將在2025年前達到無煤發電，許多歐盟國家朝這方向努力，有許多可取經之處，期盼未來雙方有更多合作交流。

盧秀燕認為歐盟在台灣可多關注畜牧產品、肉品等行銷，由於歐盟的肉品安全標準是禁止使用瘦肉精，台灣民眾對肉品安全也相當重視，因此歐盟通過嚴格標準的肉品在台灣發展很有潛力。

高哲夫指出，歐盟以前投資及各項交流重心多放在台北，現在希望多推動一些投資、合作方案來台中，歐洲經貿辦事處預定於9月30日在台中舉辦「前進投資歐盟─台中論壇」，規畫10月中旬來台中舉辦「台灣歐盟環境與科技論壇」，盼能與市府加強合作，促進雙方交流；他感謝盧秀燕 市長關心瘦肉精等食安議題，食品安全相當重要，歐盟會在台灣盡力宣傳肉品安全。

盧秀燕今日在副市長令狐榮達及各局處代表陪同下，會見歐洲經貿辦事處長高哲夫一行人，由於5月9日是歐洲日，盧秀燕現場準備發源於台中的珍珠奶茶，共同提前慶祝歐盟生日。

會後盧秀燕贈送歐洲經貿辦事處台中有名的漆器及糕餅，高哲夫回贈台灣與歐洲共同特製的巧克力，雙方相談甚歡，氣氛熱絡輕鬆。

(中時 )