台中市長盧秀燕11日表示，兒童版國運中心市民利用率高，市府會繼續努力推動。（盧金足攝）

台中市府針對營運中的朝馬、北區、南屯、長春國民運動中心和港區運動公園開設體操、舞蹈及體適能等兒童專屬運動課程。（盧金足攝）

台中市府推動全國首創的「兒童版國運中心」，去年10月啟用台中市首座長春國民暨兒童運動中心，更在興建規畫中的大里、潭子、豐原、清水等國運中心打造專屬兒童運動空間，營運中的國運中心開設兒童專屬運動課程，運用北屯、沙鹿、西區閒置場域開發兒運中心，市長盧秀燕11日強調，市府兒童運動發展，「兒童版國運中心」相當受市民喜愛，市府會繼續努力推動。

運動局長李昱叡今日在市政會議案報告「推動台中市國民暨兒童運動中心」。市府推動兒童運動中心，分成三大方向，針對正營運中的朝馬、北區、南屯、長春國民運動中心和港區運動公園開設體操、舞蹈及體適能等兒童專屬運動課程

，並聘請運動教練指導。

此外，大里、潭子、清水、豐原、北屯、太平等驗收或規畫中的國民運動中心，納入孩童運動專屬空間；最後，大甲運動公園、西區聯勤NPO大樓、沙鹿區勞工育樂中心、西屯區西大墩公園、北屯區東峰市場等既有空間，再利用做為兒童專屬的運動中心。

盧秀燕說，台中市目前有幾個重大的國際級運動場館正規畫或興建中，包括由與東京奧運場館同一個設計師隈研吾設計的巨蛋，預計明年開工；市府向教育部體育署爭取到經費補助，南屯打造中部首座國際型足球園區，總經費12億7800萬元，獲體育署核定補助5億元，正積極推動後續作業。

台中創全國之先打造「兒童版國運中心」，除在朝馬、北區等已興建完成的國運中心開設兒童運動課程，興建中的大里、潭子國運中心則進行空間調整，將孩童運動專屬空間納入規劃，讓大人、小孩一起運動，符合年輕家庭需求，受到市民歡迎與喜愛，盤點閒置場域將北屯東峰市場內既有公設空間，再利用為兒童專屬的運動中心。

她進一步指出，兒童國運中心不同於一般的國運中心，是要因應不同年齡孩子的身體發展，給予相對因應的體育課程、運動設施及專任教練等，讓孩子在成長過程中參與運動、促進健康、培養運動人才。

市府興建運動場館發展運動賽事，在全中運及全民運獲得全國第一名，創下有史以來最好成績，同時發展普及性全民運動，提倡運動風氣及概念，在這兩年努力之下，去年台中市規律運動人口數成長2％，達到33.5％，高於全國平均數，非常不容易。

(中時 )