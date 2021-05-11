(21：50更新)國內今(11)日新增7名本土案例，其中6人感染源待釐清，中央流行疫情指揮中心宣布防疫升級，自即日起至6月8日共4周，提升疫情警戒至第二級「出現感染源不明之本土病例」，推動6大管制措施，停辦室外500人以上、室內100人以上的活動，針對個人外出、集會活動、營業場所及大眾運輸等都有相關限制措施。

疫情警戒提升至第二級，集會活動、營業、個人及外出皆受管制。(指揮中心提供)

疫情緊張，指揮中心宣布停辦室外500人以上，室內100人以上的活動。圖為11日下班街上情景。（鄧博仁攝）

疫情緊張，大型活動紛紛停辦，各縣市防疫升級措施及活動異動資訊如下：

●宜蘭縣

宜蘭傳出5例確診個案，宜蘭縣長林姿妙表示，因應新冠疫情，已提升相關單位防疫作為，呼籲縣民配合加強防疫，冬山鄉稻浪音樂會與熱氣球嘉年華活動停辦，各風景區停車場進行人潮分流管制，太平山國家森林遊樂區降低至原有住房的8成，蹦蹦車每列次載客量由90人降為60人，至於一年一度的宜蘭童玩節今年是否停辦，縣府將視疫情發展狀況討論。

●台北市

室內100人以上、室外500人以上活動停辦，包含長春樂活旅遊、開齋節、小巨蛋演唱會、北流展演皆停辦；學校畢業旅行、戶外教學暫停，12日起校園不開放，老人共餐及課程取消，餐廳採梅花座、設隔板；八大行業嚴格執行實聯制。

故宮博物院展覽、活動延期舉辦

北市交攜林昭亮音樂會取消接受退票

台北新藝術博覽會延期

6/5 陶晶瑩台北小巨蛋「MOMAN，要更多男人」演唱會延期

5/29許富凱台北小巨蛋「拾歌」演唱會延期

指揮中心宣布停辦室外500人以上，室內100人以上的活動，進入賣場前先量額溫且採實名制入場。（鄧博仁攝）

●新北市

新北市長侯友宜表示，為降低師生群聚感染風險，蘆洲、新莊、五股等區校園暫停對外開放，全市各校校外教學、畢業旅行活動延後辦理，校際交流活動暫停。

「福隆國際沙雕藝術季」延至6/8後開幕

原訂展演至5月22日的「碧潭水舞」提前至5月11日落幕

原訂於5月22日至6月6日每週六日舉辦「新北市河海音樂季—淡水漁人舞台」延後辦理

指揮中心宣布停辦室外500人以上，室內100人以上的活動，但若能採固定坐位（梅花座）、實名制、全程戴口罩、禁止飲食，可提報防疫計畫給地方主管機後，核准後實施。圖為畫室大家擠在一起上課情景。（鄧博仁攝）

●基隆市

基隆市長林右昌表示，進出八大行業、公有市場必須配戴口罩，並實施實名制；全市畢業旅行延後，畢業典禮照常舉行，在校生及家長採線上觀禮。

包括仁愛區健走、全市運動會、基北淨灘取消辦理，「山海神廚」競賽保留競賽部分，攤位體驗取消。

●桃園市

桃園市長鄭文燦宣布，6月初的國、高中畢業典禮統一改成線上辦理，戶外教學停止辦理，商圈行銷活動延到7月以後，龍舟賽、包粽活動全都取消。涉及老人活動的關懷據點、共餐服務等也停止運作。

6/12-14 龍潭歸鄉文化節-龍潭陂塘龍舟賽取消

●新竹市

新竹市長林智堅宣布，共餐食堂、各校戶外教學、畢業旅行暫緩辦理；新竹市立動物園人數將限制在1500人以內、十八尖山人流限制在3000人以內；轉運站、市區公車等將禁止飲食。

●新竹縣

新竹縣政府表示，各醫院以及護理之家即日起至17日，全面禁止探病；托嬰中心謝絕訪客、托育資源中心限制人數開放，以及兒少、身心障礙、老人住宿型機構及團體家屋限家屬採預約探訪，防疫旅館全面進行體檢。

●台中市

市長盧秀燕已下令「防疫加嚴加密」，各局處以配合中央防疫為原則，停辦或延期室內100人以上、室外500人集會活動，目前取消或延期的活動累計42項，避免人潮群聚，保障市民安全。

5/16 「九天 廟會狂響」活動延期

5/16 「2021台中市伊斯蘭開齋節慶祝活動」取消

5/16 「110年度大甲鐵砧山登山健行」延期

5/27 「台中市110年替代役役男法紀教育暨在職訓練」延期

●嘉義縣

除比照中央防疫規格外，長青活力站、社區照顧關懷據點、老人食堂等據點停止共食，改以包便當替代。嘉義市政府衛生局原訂14日舉辦失智電影欣賞活動延期。

●花蓮縣

原訂22日的縣長盃長者桌遊PK賽暫緩辦理；東大門夜市人數達5000人以上時，各出入口只出不進，管制時間晚間6時至10時。

●台東縣

取消23日綠島海上長泳活動，6月5日首場最美星空音樂會採實聯制事前預約。

●台南市

正在台南成功大學舉辦的2021全大運，12日起啟動室內場館限定100人、室外場館500人的規定，整個賽會期間都採空場舉辦，選手家長、觀眾都不准入場。

●高雄市

高雄市

高雄市長陳其邁宣布，停止辦理跨縣市學生相關集會活動（包含畢業旅行、校外教學），各級學校停辦畢業晚會。

●屏東縣

黑鮪魚文化觀光季台啤民歌之夜、六堆客庄馬拉松、高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮、全國柔道錦標賽、托育人員表揚暨寶寶嘉年華、林邊水產品推廣活動等延期，將視疫情狀況再評估研議是否恢復辦理。

●澎湖縣

國際海上花火節6月8日前場次暫停，剩餘場次視疫情狀況，延至6月8日後舉行；另停辦端午節龍舟賽、社區關懷據點老人共餐等活動。

●金門縣

金城鎮公所表示，迎城隍系列活動，10日起各相關體驗活動都已暫停，僅維持金城地區的小型遶境。

5/22 全台城隍大會師取消

7/24 搶灘料羅灣取消

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(中時新聞網)