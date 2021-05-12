萬華清茶館2例確診 阿公店人潮瞬間嚇光

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增16例本土病例，衛福部長陳時中甚至說疫情警戒有可能進入第三級，面對爆發社區感染，民眾該如何自保？醫師林靜儀表示，只要謹記2動作，包括口罩不要只戴在下巴，以及勤洗手，這樣被感染的機率就非常低。

林靜儀今天在臉書表示，未來二周，每個人都要成為阻斷傳播鏈的關鍵，她個人認為，未來二周全民能做的就是避免到處跑，沒有緊急必要的活動請暫緩；就算社區有感染者，只要他不是住在你家，不要口罩戴在下巴到處去，然後還不愛洗手，被感染到的機率就非常非常低，兩周之後再忍耐一周，三周的時間就足夠切斷傳播鏈。

社區感染如何自保？醫師林靜儀呼籲，口罩不要只戴在下巴。(圖/摘自林靜儀臉書)

指揮中心昨天已提升疫情警戒標準到第二級，啟動防疫6大方向至6月8日，林靜儀指出，指揮中心訂下6月8日這個時間點，是以阻斷二輪傳播擴散的專業評估，面對疫情升溫，看到大家對於防疫開始恢復一定程度的警覺，她認為是好事。

林靜儀說，台灣在全民團結、正確防疫的努力之下，像世界的邊緣人一樣，過著接近正常的生活，她認為已經是奇蹟，但是仍然呼籲大家，不能忘記疫情還在全球到處造成傷亡，世界還沒恢復平靜。

網友則紛紛回應「已忍痛取消原訂本周要去的宜蘭民宿」、「真的真的，沒事不要外出，外出請戴好口罩」、「阻斷疫情人人有責」，還有網友呼籲，雖然多數公共場所門口都有幫噴酒精，但大多噴得非常隨便，認為既然要做，就要確實，建議最好是自己隨身帶一瓶。

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(中時新聞網)