每年優惠檔期一到，預購會最快被搶光的組合絕對非美膚微整機能液「流金水」莫屬，一整年不間斷霸佔各大媒體平台版面，年年創造超越性的銷售成績，今年母親節IPSA為了滿足流金水控們，除了推出顧客最愛的加大巨巨版，更從日本直送1公升流金水來台，1瓶用不夠，1公升絕對能滿足。

2021年IPSA最重量級新品第9代ME自律循環液「ME小白瓶」，首創高強度保養科技打造突破性的「X SKIN 就是亮」狀態，啟動重量級保養風潮，保養強度有如保養圈的XBODY不須隨身打光就能亮出行走發光肌。今年檔期組合重磅加入ME小白瓶，不僅第2瓶59折再加碼送日本進口蠶絲化妝棉，溫柔呵護肌膚。

1公升的流金水限購1組，NT5,100，價值NT6,800，購美膚微整機能液300mlx3，贈美膚微整機能液100ml、糖果面膜錠、必收潮文青置物盒。（邱映慈攝）

每次檔期IPSA的特惠組合總是超限量超難買嗎？IPSA首次推出線上預購會，不用出門就靠手指點一點快速下單，就能搶到超優惠組合，早鳥預約就送ME自律循環液30ml，免繳預約金，新客免靠櫃預購超輕鬆，先諮詢再預購，櫃姐1對1線上服務，結單不踩雷，3大貼心服務讓人忍不住手滑下單。

加大版流金水300ml，多100ml價格省一半，限購2組，售價NT1,700。（邱映慈攝）

日系文青保養品牌IPSA每年檔期滿額贈禮嚴選品牌超好評商品，讓顧客在使用上能感受IPSA的貼心，包含發光美容液：角質發光液、高強度保養首選：ME自律循環液以及Urcosme超好評：泥狀角質按摩霜e等，全方位體驗IPSA正評商品。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看母親節檔期IPSA優惠超有誠意，囤流金水就趁現在！

★獎品內容 ｜ 抽出2名粉絲，每人可獲得IPSA流金水100ml*1瓶

★公佈時間 ｜ 2021/4/22

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)