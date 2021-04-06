為擴大搶攻母親節餐飲商機，台北國賓飯店館內「國賓粵菜廳」及「國賓川菜廳」，將自5月1日至31日分別推出六人份的「犒賞媽咪外帶團圓餐」，由國賓大飯店行政總主廚林建龍及國賓川菜廳主廚徐鳳欽親自設計並監督的外帶餐點，嚴選多種頂級食材，打造兼具養生與極致美味的菜色，在家就能輕鬆享受五星飯店手藝。

「國賓粵菜廳」推出頂級的外帶套餐，6人份套餐售價為19,800元，4月30日前於國賓官網訂購，即贈價值1,180元的母親節蛋糕「莓好時光」一個。套餐內容包括有：「極品海味養生鍋」（附贈日本進口特製砂鍋）、「經典爐烤牛小排」，以及粵菜廳點菜率極高的「龍蝦細麵」等，套餐附有紅酒一瓶。

「國賓川菜廳」母親節外帶套餐6人份13,800元，內容有「花膠燉全雞」（附贈日本進口特製砂鍋）、「乾煎南非鮑魚」、「澳洲和牛臉頰」、「蟹殼黃」6個，以及「干鍋花椰菜」等，品項多元。

今年國賓母親節暖心湯品獨家選用日本國家級傳統工藝品美濃燒「KOYO陶鍋」盛裝，沉穩的黑色鍋身搭配豔暖橘色鍋蓋，為佳餚錦上添花。美濃燒融合了日本燒陶古技藝與現代化的設計，與一般陶器最大的不同在於燒製窯溫高達攝氏1200度以上，遠超過常見的攝氏800度，高溫不僅讓鍋體不易褪色，坯體中的金屬亦經充分氧化，因此金屬含量遠低於日本國家標準，兼具美觀、健康與環保特性。當典雅精緻的日本美濃燒鍋遇上經典熱賣的國賓川粵湯品，傳承近一甲子的職人匠心與大廚精湛手藝碰撞出全新火花，享用完暖心湯品後，鍋子可重複利用，除了能直火烹煮外，保溫效果更長達數小時，是居家料理必備良伴

台北國賓飯店表示，以上餐點需提前3天預訂，銷售時間從5月1至5月30日，即日起即可接受預訂。

(工商 )