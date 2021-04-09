六福旅遊集團搶攻母親節商機，旗下台北六福萬怡酒店、一禮烘焙、一禮莊園推出寵愛媽咪新品及活動，其中台北六福萬怡酒店「敘日」自助餐廳於5/1日、5/2日及5/8日與5/9日午晚餐時段推出帝王蟹腳、蒜香龍蝦、Prime等級肋眼牛排吃到飽，每位1,880元+10%，提前預約可再參加抽獎。「粵亮」廣式料理的片皮烤鴨合宴，4人合菜6,999元+10%，外帶4人餐5,200元。

六福「一禮烘焙」推出奢華版的「芋香康乃馨」母親節蛋糕，標榜為每年母親節狂銷5,000顆的芋香布蕾蛋糕升級版，滿滿芋頭和紫芋內餡，覆蓋在香草布蕾和巧克力蛋糕，底層是香酥塔皮，層次豐富，超大版康乃馨蛋糕也代表著對媽媽最高的愛。「一禮莊園」則用康乃馨設計出「輕春馨語」、「玫好馨願」、「流金時刻」、「粉愛馨願」、「法式香頌」等5款不同風格花禮，給媽媽一個美麗的驚喜。

台北六福萬怡酒店推出「幸福五月 啾愛媽咪」活動，於5/1~5/2及5/8~5/9午晚餐時段，敘日全日餐廳再加碼頂級美味，提供帝王蟹腳、台灣黑鮪魚腹肉生魚片、日本比目魚等，每位1,880元+10%，提前訂位即贈500元餐飲抵用券，可於下次消費滿額2,000元使用，還能再參加價值萬元以上住宿券抽獎活動。粵亮廣式料理針對不同人數需求，分別推出招牌鴨合宴四人合菜，每套6,999元+10%，另外還有母親節十人桌菜，每桌16,800元+10%，皆贈紅酒1瓶及餐飲抵用券。

粵亮廣式料理推出母親節外帶四人餐，包含乾燒碧綠活波龍、香檳汁豚腩襯芝麻海鮮卷、香檳汁豚腩襯芝麻海鮮卷、紅燒鮑魚一品參等6道美味料理，每套5,200元，取餐日期為5/1至5/9，即日起至4/25前預訂，享早鳥9折優惠。

一禮烘焙今年母親節蛋糕使用台灣在地食材，在傳統經典上，再加上創意元素，精心推出４款蛋糕，超實惠價格為420元至1,280元間。「芋香康乃馨」則是每年母親節狂銷5,000顆的芋香布蕾蛋糕2.0版，化身為尊榮奢華的紫色康乃馨造型，在香酥塔皮上鋪滿芋頭和紫芋餡，底層有香草布蕾和巧克力蛋糕，層次豐富，每一口都是紮實的好滋味，也象徵著媽媽的獨一無二。

西點主廚再發揮創意，將古早味十足的麵茶粉做為元素，設計出超懷舊「時光寶盒」蛋糕卷，以麵茶粉製作的蛋糕體，包裹住濃郁的乳酪，撒上香氣十足的油蔥，經典台式鹹蛋糕結合全新元素，鹹甜滋味難以忘懷。「法韻麵茶」則以麵茶粉做出的海綿蛋糕為基底，搭配布丁和麵茶餡，佐以豐富的當季水果，兼具復古及創新。另外，主廚也寵愛女性為出發點，設計「花漾維納斯」蛋糕，使用富含膠原蛋白的有機銀耳與補氣的有機大紅棗熬煮內餡，無糖豆奶調配的豆漿海綿蛋糕與紅豆餡交織層疊，口感綿蜜香郁。

六福「一禮莊園」用各種康乃馨推出5款特製花禮，除了鮮花禮的「粉愛馨願」及「法式香頌」，還有永生花禮「輕春馨語」、「玫好馨願」、「流金時刻」等3款，保存更久，愛意更長，花禮的價格區間在1,980元至3,980元間，將於4月中旬開賣，可透過官網或電話訂購，在節日最後送上花禮，跟媽咪表達永不消退的愛。

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